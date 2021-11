Niemcy: inflacja w listopadzie powyżej 5 procent

Inflacja w Niemczech wyniosła w listopadzie o 5,2 procent w porównaniu z tym samym okresem minionego roku, podał w poniedziałek (29.11.21) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

To największy wzrost od prawie 30 lat. Po raz ostatni poziom 5 procent został osiągnięty we wrześniu 1992 roku. W październiku tego roku poziom inflacji wynosił jeszcze 4,5 procent.

Wysoka inflacja osłabia siłę nabywczą konsumentów, którzy za jedno euro mogą kupić mniej niż dotychczas. Szczególnie głęboko trzeba było w listopadzie sięgnąć do kieszeni płacąc rachunki za energię. Cena tej dla gospodarstw domowych wzrosła w ciągu roku o 22,1 procent. W październiku zanotowano wzrost o 18,6 procent, we wrześniu o 14,3.

Skutki ożywienia

Inflacja od miesięcy napędzana jest przez rosnące ceny energii będące reakcją na ożywienie gospodarcze po kryzysowym roku 2020. Poza tym daje się we znaki powrót do wcześniejszych stawek VAT w Niemczech, które tymczasowo obniżono, aby ulżyć gospodarce w pandemii koronawirusa.

Powoduje to, że usługi jak i produkty stały się droższe. Do tego dochodzi brak materiałów do produkcji i przerwy w dostawach, a także wprowadzenie na początku roku daniny od emisji CO2.

Ekonomiści spodziewają się, że z początkiem przyszłego roku inflacja wyhamuje, przede wszystkim dlatego, że wygaśnie efekt związany z powrotem do wcześniejszego, wyższego VAT-u. Prognozy na 2022 rok mówią o inflacji na poziomie 2,6 procent.

Inflacja jest ważnym wskaźnikiem skuteczności polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. EBC stara się utrzymywać stopę inflacji w eurostrefie na poziomie 2 procent. Zdaniem banku, wzrost notowany obecnie w Niemczech jest chwilowy.

„Wychodzimy z założenia, że w listopadzie osiągnięto szczyt inflacyjny i że w przyszłym roku inflacja zacznie stopniowo spadać i iść w kierunku naszego celu na poziomie 2 procent, powiedziała Isabel Schnabel z EBC w rozmowie z telewizją ZDF.

(DPA/szym)