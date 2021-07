Niemcy: inflacja w górę, bezrobocie w dół

Po raz pierwszy od ponad 10 lat inflacja w Niemczech wzrosła o ponad 3 procent. Jak poinformował w czwartek (29.07.21) Federalny Urząd Statystyczny wzrost wyniósł ok. 3,8 procent w odniesieniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

Zdaniem statystyków tak znaczący wzrost to w dużej mierze efekt powrotu do normalnej stawki podatku VAT, którą w ubiegłym roku obniżono z powodu pandemii koronawirusa. Władze Niemiec chciały w ten sposób ulżyć gospodarce i napędzić konsumpcję. Teraz wrócono do stawek sprzed wybuchu pandemii.

Trudno jednak konkretnie oszacować, jaki udział we wzroście inflacji ma zmiana stawki VAT, bo jednocześnie wystąpiły inne zjawiska mające wpływ na ceny, na przykład zmiana stawek za emisję CO2 czy inne ruchy cen na rynku.

W porównaniu do lipca ubiegłego roku ceny energii wzrosły w Niemczech o 11,6 procent, artykułów spożywczych o 4,3 proc. Ceny usług poszły w górę o 1,3 procent – podają niemieccy statystycy,

Powód do niepokoju?

Fritzi Koehler-Geib z państwowego banku KfW zauważa, że ceny wzrosły zwłaszcza w tych sektorach, które najmocniej skorzystały na ponownym otwarciu gospodarki. Dodatkowo zaobserwowano mocny wzrost cen u producentów, co można tłumaczyć podwyżką cen energii i surowców.

Eksperci cytowani przez agencję AFP nie są zgodni w ocenie tego zjawiska. Koehler-Geib spodziewa się, że w przyszłym roku wzrost inflacji powinien ustabilizować się na poziomie 2 procent, gdy przeminie efekt wywołany powrotem do wyższego VAT-u.

Friedrich Heinemann z Centrum Europejskich Badań Gospodarczych (ZEW) ostrzega jednak przed najsilniejszą od trzech dekad spiralą inflacyjną w nadchodzących miesiącach. „Nawet jeśli część tych zjawisk ma przejściowy charakter to nie można lekceważyć ryzyka i skutków tego mocnego wzrostu” – powiedział.

Na pocieszenie spada bezrobocie

Pozytywne sygnały płyną za to z rynku pracy. Po raz pierwszy od 15 lat zanotowano spadek bezrobocia w lipcu. Zazwyczaj w tym wakacyjnym miesiącu bezrobocie w Niemczech rośnie, ale tym razem spadło w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Jak podała Federalna Agencja Pracy zatrudnienia szukało 24 tysiące osób mniej niż przed miesiącem i 320 tysięcy mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia spadła dzięki temu do poziomu 5,6 procent.

Powodem tego niecodziennego rozwoju sytuacji jest gospodarczy proces odrabiania strat, który można obserwować już od kilku miesięcy. Zwłaszcza w gastronomii, handlu i wielu usługach ludzie mogli wrócić do pracy dzięki niższej liczbie zakażeń koronawirusem. Przykryło to efekt tradycyjnego wakacyjnego spowolnienia – powiedział szef agencji Detlef Scheele.

(AFP,DPA/szym)

