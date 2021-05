Niemieckie cele klimatyczne jeszcze ambitniejsze

Unia uzgodniła prawo klimatyczne na 2050

UE uzgodniła przyspieszenie redukcji emisji CO2 do 55 proc. do 2030 r., by osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. Ale nadal niepewny pozostaje los połowy pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji dla Polski.