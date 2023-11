Niemcy. Inflacja mocno w dół

W listopadzie inflacja w Niemczech wyniosła 3,2 proc. To najniższy poziom od czerwca 2021 roku.

Szacunkowe dane o inflacji w listopadzie podał w środę Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W mijającym miesiącu konsumencie w Niemczech płacili za towary i usługi średnio o 3,2 proc. więcej niż rok temu. Niższy poziom inflacji odnotowano w Niemczech ostatnio w czerwcu 2021 r., kiedy to wyniosła ona 2,4 proc.

Jak podaje agencja Reuters, mocny spadek inflacji zaskoczył analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie ona w listopadzie 3,5 proc. rok do roku. W porównaniu z październikiem ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły nawet o 0,4 proc.

Tańsza niż przed rokiem jest energia, bo w ostatnim czasie ceny ropy naftowej mocno spadły pomimo eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Koszty energii są niższe o 4,5 proc. Inflację napędzają z kolei ceny żywności, które kosztują średnio o 5,5 proc. więcej niż w listopadzie 2022 r. Usługi podrożały zaś o 3,4 proc. Inflacja bazowa, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,8 proc.

Inflacja będzie słabnąć

Ekonomiści oczekują dalszego osłabienia presji na wzrost cen. – W grudniu stopa inflacji znów może przejściowo wzrosnąć do około 4 procent – ocenia cytowany przez Reutersa Timo Wolmershaeuser z instytutu Ifo. Jak wyjaśnia, będzie to konsekwencją sytuacji wyjściowej, bo w grudniu 2022 roku ceny gazu dla odbiorców końcowych drastycznie spadły, bo państwo wzięło na siebie część kosztów. – Ale już na początku przyszłego roku stopa inflacji spadnie poniżej 3 procent – ocenia.

Z kolei Deutsche Bank zakłada, że ceny konsumpcyjne wzrosną w przyszłym roku o średnio 2,8 proc., podczas gdy jeszcze w 2023 roku wzrost ten wynieść ma – według szacunków – 6 proc.

Słabe prognozy wzrostu gospodarczego

Nieco mniej optymistyczne są prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, przedstawione dziś przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu. Mijający rok niemiecka gospodarka zakończy na minusie, odnotowując nieznaczną recesję na poziomie 0,1 proc. PKB. W 2024 roku oczekiwany jest wzrost, ale zaledwie o 0,6 proc., zaś w 2025 r. – o 1,2 proc. PKB. Według OECD spadająca inflacja i rosnące płace korzystnie wpłyną na dochody i prywatną konsumpcję mieszkańców Niemiec. Jednak wysokie stopy procentowe osłabią inwestycje w budownictwo mieszkaniowe oraz popyt zewnętrzny na dobra inwestycyjne z Niemiec.

OECD spodziewa się tez osłabienia globalnego wzrostu gospodarczego – z 2,9 proc. w tym roku do 2,7 proc. w 2024 roku. Dla Polski OECD prognozuje wzrost PKB o 0,4 proc. w tym roku, oraz odbicie do 2,9 proc w 2024 oraz do 3,2 proc. w roku 2025.

Reuters, DPA/ widz