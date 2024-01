Niemcy. Imigranci nie dostaną już gotówki

Zamiast gotówki osoby oczekujące na azyl otrzymają w Niemczech środki na życie na kartach płatniczych. Ma to ukrócić proceder przesyłania pieniędzy do krajów pochodzenia imigrantów.

W całych Niemczech zostanie wprowadzona specjalna karta płatnicza, na którą imigrantom oczekującym na azyl przelewane będą środki na życie. Decyzja ta została podjęta przez wszystkie kraje związkowe – poinformował w środę, 31 stycznia, Borris Rhein, premier Hesji. Dwa landy – Meklemburgia Pomorze Przednie i Bawaria – chcą jednak opracować własny system udzielania wsparcia.

Wprowadzenie kart płatniczych przez długi czas budziło kontrowersje. Kwestią sporną było to, w jaki sposób osoby ubiegające się o azyl powinny otrzymywać świadczenia. Premierzy krajów związkowych i kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) uzgodnili w listopadzie 2023 r., że osoby ubiegające się o azyl powinny w przyszłości otrzymywać przynajmniej część swoich świadczeń w formie środków na karcie płatniczej.

Karta płatnicza ma uniemożliwiać transfer gotówki do krajów pochodzenia imigrantów Zdjęcie: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Korzystanie z takich kart ma na celu uniemożliwienie osobom ubiegającym się o azyl przekazywania pieniędzy krewnym i przyjaciołom w ich kraju pochodzenia. Według informacji karty mają nie być powiązane z kontem bankowym.

Karta ważna tylko w Niemczech

„W przyszłości osoby uprawnione do świadczeń powinny otrzymywać część swoich świadczeń w formie kredytu na karcie zamiast płatności gotówkowej. Każdy land sam zdecyduje o ilości gotówki i innych dodatkowych funkcjach” – stwierdził Rhein.

Zasadniczo karta płatnicza może być używana we wszystkich branżach, ale nie za granicą. Nie przewiduje się również przelewów z karty na kartę i innych przelewów w Niemczech i za granicą. „Dzięki karcie płatniczej płatności gotówkowe dla osób ubiegających się o azyl będą w dużej mierze zbędne” – powiedział współprzewodniczący Konferencji Przewodniczących Ministerstw, Stephan Weil (SPD), premier Dolnej Saksonii.

Boris Rhein postrzega to natomiast jako ważny krok w kierunku zmniejszenia zachęt do nielegalnej imigracji do Niemiec. Zapobiegając możliwości transferu pieniędzy ze wsparcia państwa do krajów pochodzenia, można zwalczać przestępstwa związane z przemytem – dodał premier Hesji. Karta ma zostać wprowadzona w lecie bieżącego roku.

