Niemcy i Japonia wspólnym głosem ws. Rosji

Niemcy i Japonia chcą rozszerzyć współpracę, w szczególności w celu zabezpieczenia handlu, łańcuchów dostaw i zaopatrzenia w surowce. Rosyjska wojna z Ukrainą pokazała, jak trudne są „nadmierne zależności gospodarcze w krytycznych obszarach” – przyznał kanclerz Olaf Scholz po sobotnim (18.03) spotkaniu z premierem Japonii Fumio Kishidą w Tokio.

Oba rządy zgodziły się na ściślejszą współpracę w zabezpieczaniu łańcuchów dostaw i ochronie szlaków handlowych, a także ochronie infrastruktury krytycznej i zabezpieczeniu przyszłych dostaw energii.

– Chcemy zmniejszyć zależności i zwiększyć odporność naszych gospodarek – dodał Scholz, odnosząc się wyraźnie do Rosji i Chin. Zwłaszcza jeśli chodzi o minerały i krytyczne technologie ważne jest zachowanie łańcuchów dostaw „między podobnie myślącymi krajami” – mówił z kolei Kishida.

Kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego ma też być głównym tematem kolejnego, majowego szczytu G7 pod przewodnictwem Japonii w Hiroszimie.

Wojna w Ukrainie: Niemcy i Japonia jednym głosem

Zgodnie z deklaracją wzmocniona powinna zostać także współpraca wojskowa i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Oprócz wspólnych ćwiczeń i planowanej „misji obecności Bundeswehry” obie strony chcą też intensywniej „wymieniać się ocenami sytuacji” w przyszłości” – powiedział kanclerz. Zapowiedział też, że przyszłym roku Bundeswehra ponownie wyśle w ten region Pacyfiku okręt, który następnie zatrzyma się w Japonii.

Scholz w Bundestagu: „Pomożemy Ukrainie dojść do pokoju”

Scholz i Kishida byli jednomyślni w poparciu dla Ukrainy. Wezwali Rosję do zakończenia „brutalnej wojny” z Ukrainą oraz do „natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wojsk z tego kraju”. Poza tym nie powinno być „żadnego zagrożenia nuklearnego ze strony Rosji” – podkreślił premier Japonii Kishida. Obie strony zobowiązały się do dalszego wspierania Ukrainy.

Niemcy i Japonia: konsultacje rządowe

Scholz i kilku członków jego gabinetu przyjechali do Tokio na pierwsze niemiecko-japońskie konsultacje rządowe. W składzie delegacji są minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni), minister finansów Christian Lindner (FDP), minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD), minister obrony Boris Pistorius (SPD), minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) i minister transportu Volker Wissing (FDP).

Rządy Niemiec i Japonii - konsultacje w Tokio

Kanclerz podkreślił, że relacje Niemiec z Japonią są „bliskie i bardzo przyjazne”. Japonia, jak zaznaczył, jest dla Niemiec „kluczowym partnerem” i pierwsze konsultacje rządowe podniosą te relacje na „nowy poziom”. – Spotkaliśmy się, aby uczyć się od siebie nawzajem i działać razem – dodał Scholz.

Konsultacje rządowe mogą „otworzyć nowe sposoby naciskania na konkretną współpracę na rzecz pokojowego i dostatniego świata” – oceniły oba rządy we wspólnym oświadczeniu

(AFP,DPA/mar)

