Niemcy. Hamas zakazany

Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Nancy Faeser, wdrożyła zapowiadany od dłuższego czasu zakaz. Dotyczy on nie tylko Hamasu, ale i propalestyńskiego stowarzyszenia „Samidoun”. Polityk SPD w swoim oświadczeniu zaznaczyła, że Hamas, jako organizacja terrorystyczna, ma na celu zniszczenie państwa Izrael. Podkreśliła także, że stowarzyszenie „Samidoun” jako międzynarodowa sieć pod przykrywką „organizacji solidarnościowej” dla więźniów rozpowszechniło w różnych krajach antyizraelską i antyżydowską propagandę.

Faeser tłumaczyła, że w przypadku Hamasu i zagranicznych struktur stowarzyszenia „Samidoun” obowiązuje tzw. zakaz działalności, a w przypadku niemieckich struktur propalestyńskiej organizacji jest to również zakaz zrzeszania się. Wszelkie aktywa zostaną skonfiskowane, obecność w Internecie i działalność w mediach społecznościowych zostanie zakazana. Każdy, kto będzie nadal działał na rzecz zakazanych organizacji, będzie podlegał odpowiedzialności karnej.

Kanclerz zapowiedział zakaz

Wprowadzenie zakazu działalności Hamasu zapowiedział w ubiegłym miesiącu w Bundestagu kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Dodał wówczas, że również stowarzyszenie „Samidoun”, którego zwolennicy i członkowie fetowali brutalne akty terroru na ulicach Niemiec, zostanie zakazane.

– Nasze prawo stowarzyszeniowe jest ostrym mieczem. I tego miecza, jako silne państwo prawa, teraz użyjemy – powiedział 12.10. Scholz. Dodał, że Niemcy nie akceptują antysemityzmu, nienawiści i podżegania do niej i nie pozostaną bierne wobec demonstracji solidarności z brutalnymi działaniami Hamasu. Kanclerz Niemiec podkreślił, że każdy, kto gloryfikuje zbrodnie Hamasu lub używa jego symboli, będzie podlegał ściganiu w Niemczech.

Hamas jest uznawany przez UE i USA za organizację terrorystyczną. Według szacunków w Niemczech wspiera ją około 450 osób, z których wiele to obywatele Niemiec. Oficjalnego oddziału islamskiej organizacji jednak w Niemczech nie ma. Stowarzyszenia, które były blisko związane z Hamasem, zostały zakazane kilka lat temu.

Z kolei „Samidoun” to grupa, która nazywa siebie „siecią solidarności więźniów palestyńskich”. Według ekspertów należy ona do radykalnej palestyńskiej organizacji PFLP (Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny) i jest antyizraelska oraz wrogo nastawiona do Izraela. Sama PFLP propaguje walkę zbrojną przeciwko Izraelowi, ale w przeciwieństwie do Hamasu nie jest grupą religijną.

Osoby związane ze stowarzyszeniem „Samidoun” zaledwie kilka godzin po ataku Hamasu na Izrael rozdawały słodycze na cześć tej organizacji terrorystycznej na jednej z ulic w berlińskiej dzielnicy Neukoelln.

(DPA/gwo)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>