Niemcy: pomoc dla Ukrainy nie jest zagrożona

Zmasowany atak Iranu na Izrael w miniony weekend odwraca uwagę światowej opinii publicznej od wojny w Ukrainie, która niemal każdego dnia musi bronić się przed wystrzeliwanymi przez Rosję dronami i pociskami. Czy eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie i wspieranie obrony Izraela odbije się na gotowości Zachodu do pomocy militarnej Ukrainie? Niemiecki rząd nie widzi takiego zagrożenia – przynajmniej na razie.

– Obecnie nie ma rozpoznawalnych konsekwencji dla naszego wsparcia dla Ukrainy. Potwierdziliśmy to w miniony weekend, dostarczając (Ukrainie) kolejny system obrony powietrznej Patriot – powiedziała rzeczniczka niemieckiego rządu Christiane Hoffmann, odpowiadając na pytanie DW. – Będziemy kontynuować wsparcie – zapewniła.

Według Berlina zarówno sytuacja po irańskim ataku na Izrael, jak i pomoc dla Ukrainy będą tematami rozmów w gronie G7, a także nieformalnego szczytu UE w tym tygodniu.

Scholz apeluje do Izraela

Niemcy zdecydowanie potępiły działania Iranu, wyrażając solidarność z Izraelem oraz ostrzegając przed dalszą eskalacją. MSZ w Berlinie poinformowało w poniedziałek (15.04.2024) o wezwaniu ambasadora Iranu w Niemczech.

Kanclerz Olaf Scholz w Szanghaju po raz kolejny potępił irański atak i wezwał Izrael do pomocy w deeskalacji Zdjęcie: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Przebywający z wizytą w Chinach kanclerz Olaf Scholz, potępiając i ostrzegając Iran, skierował apel także do rozważającego odwet Izraela, by pomógł w deeskalacji. Jak powiedział Scholz, skuteczna obrona przed blisko trzema setkami dronów i rakiet „była sukcesem, którego być może nie należy zaprzepaścić”. – Dlatego naszą rada jest, by samemu przyczynić się do deeskalacji – powiedział.

Bezpieczeństwo Izraela „racją stanu” Niemiec. Pytania o konkrety

Tak jak po ataku terrorystycznym palestyńskiego Hamasu na Izrael z 7 października ub. roku, tak i obecnie władze Niemiec podkreślają, że bezpieczeństwo Izraela jest „racją stanu” Niemiec. – Oznacza to, że solidarnie stajemy po stronie Izraela i go wspieramy – oświadczyła Christiane Hoffmann. – Nie jest to pusty frazes – zapewniła, nie precyzując jednak, jaką formę konkretnie przybrać może teraz solidarność z Izraelem.

Według niemieckiego resortu obrony „nie było aktywnego zaangażowania” ze strony Niemiec w obronę Izraela przed irańskim atakiem w sobotę. Prawie wszystkie irańskie pociski wystrzelone w kierunku Izraela zostały przechwycone przez izraelską obronę antyrakietową, również przy wsparciu USA, Wielkiej Brytanii i Francji, a także krajów arabskich.

Rzecznik ministerstwa obrony Arne Collatz potwierdził jednak informacje tygodnia „Der Spiegel”, że Bundeswehra zatankowała trzy francuskie myśliwce, uczestniczące w obronie Izraela. Zostało to przeprowadzone w ramach międzynarodowej operacji Inherent Resolve przeciwko Państwu Islamskiego w Iraku i w Syrii i było zgodne z mandatem misji – powiedział Collatz.

Atak Iranu na Izrael To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>