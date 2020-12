Niemcy. Dyskusja w sprawie uczczenia pamięci ofiar pandemii

Jeden z rzeczników rządowych powiedział dziennikarzom grupy medialnej Funke, że rząd zamierza uczcić ofary pandemii w formie specjalnej uroczystości. Ta sprawa leży mu bardzo na sercu, dodał. Chodzi o to, aby "wysłać jasny sygnał, że nie zapominamy o zmarłych i doceniamy cierpienia ich bliskich", oświadczył.

W tej chwili planuje się zorganizowanie centralnej, państwowej akademii, ale z powodu pandemii nie przystąpiono jeszcze do opracowywania konkretnych planów takiej uroczystości, dodał.

Minister Klöckner mówi, że to "dobry pomysł"

Wiceprzewodnicząca CDU, minister rolnictwa Julia Kloeckner, jest zwolenniczką zorganizowania takiej uroczystości. "Uważam, że to dobry pomysł", powiedziała w wywiadzie dla stacji telewizyjnych RTL i ntv. "W jaki sposób ją zorganizujemy, to się jeszcze okaże", dodała. Strategię rządu w walce z koronawirusem Kloeckner określiła jako "rozsądną" i przemyślaną. Zwróciła przy tym uwagę, że rząd musi stale zabiegać o uzyskanie społecznego poparcia dla swoich decyzji, co w praktyce często przypomina "balansowanie na krawędzi". To samo dotyczy mediów. "Gdybyśmy pół roku temu powiedzieli, że chcemy zamknąć sklepy przed Świętami, to, jak sądzę, ogromna większość społeczeństwa nie okazałaby zrozumienia dla takich planów, podobnie jak chyba także większość dziennikarzy", oświadczyła.

Hildesheim, listopad 2020: ekumeniczna msza za ofiary śmiertelne koronawirusa

Spahn i Steinmeier też są za taką uroczystością

Już we wrześniu prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i minister zdrowia Jens Spahn publicznie poruszyli sprawę uhonorowania ofiar koronawirusa. Prezydent Steinmeier zaproponował zorganizowanie ceremonii ku czci ofiar pandemii. "Musimy pomóc ludziom w ich cierpieniu i zastanowić się nad sposobem, w jaki sposób możemy najlepiej wyrazić im nasze współczucie", powiedział w wywiadzie dla sieci Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Minister zdrowia wysunął nawet pomysł zorganizowania specjalnej uroczystości państwowej. W rozmowie z tabloidem "Bild" powiedział, że nie byłaby poświęcona wyłącznie ofiarom śmiertelnym pandemii koronawirusa, ale także tym wszystkim, którzy wskutek niej ucierpieli najbardziej w swoim codziennym życiu. Do tej pory, jak podaje Instytut Roberta Kocha, w Niemczech na koronawirusa zmarło 24 938 osób.

Obejrzyj wideo 01:35 Udostępnij Merkel o ostatnich świętach z dziadkami Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3mc1R Kanclerz Merkel: to się skończy ostatnimi świętami z naszymi dziadkami

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii jest na "nie"

Chadecki premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet wypowiedział się sceptycznie na temat celowości uczczenia pamięci tylko ofiar śmiertelnych koronawirusa. W wywiadzie dla dziennika "Rheinische Post" z 29 listopada oświadczył, że "gdy państwo chce kogoś uczcić, musi pamiętać o wszystkich, którzy na to zasługują". Pandemia koronawirusa dotknęła wszystkich ludzi i na trwałe zmieniła ich życie, podkreślił. "Nie możemy jednak zapominać o cierpieniach wszystkich innych, nie możemy też relatywizować cierpień ani przeciwstawiać jednych drugim", upomniał. Laschet podkreślił, że "po pandemii na pewno znajdziemy godny sposób przypomnienia o jej ofiarach".

Do dyskusji w tej sprawie włączył się także przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec biskup Georg Baetzing, który opowiedział się za zorganizowaniem narodowego dnia pamięci o ofiarach koronawirusa. W rozmowie z dziennikami grupy medialnej Funke Baetzing zaproponował, żeby ogłosić taki dzień na początku masowej akcji szczepień przeciwko koronawirusowi w Niemczech.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>