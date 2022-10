Niemcy: Druga dawka przypominająca nie dla wszystkich

Jak poinformowała Stała Komisja ds. Szczepień STIKO, drugie przypominające szczepienie przeciwko koronawirusowi będzie zalecane wyłącznie osobom powyżej 60. roku życia oraz osobom z chorobami współistniejącymi. Obecnie nie ma planów rozszerzenia dotychczasowych zaleceń dotyczących szczepień – powiedział agencji DPA szef Stiko Thomas Mertens, podkreślając, że nie ma ku temu powodów. –Wykazano, że szczepienie nie zapewnia długotrwałej ochrony przed zakażeniem, ale chroni przed ciężkim przebiegiem choroby – stwierdził wirusolog z Ulm.

Każdy się kiedyś zarazi

Według wirusologanie do pomyślenia jest, że aby zapobiec masowym infekcjom należałoby regularnie szczepić ogół społeczeństwa. Jego zdaniem każdy kiedyś zarazi się koronawirusem.

Jeśli chodzi o dalszy rozwój sytuacji, Mertens stwierdził, że jest to bardzo trudne do przewidzenia. Do grudnia spodziewa się jednak kolejnego wzrostu zakażeń.

Obecnie trwa kolejna fala koronawirusa, co stwarza problemy niektórym klinikom, ale głównie z powodu niedoboru personelu i dużej absencji. Szef STIKO spodziewa się też w pewnym stopniu nasilenia infekcji grypowych.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>