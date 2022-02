Niemcy. Coraz więcej landów znosi zasadę 2G w handlu detalicznym

Zrzeszenie Handlu Niemieckiego HDE z zadowoleniem zareagowało na fakt, że coraz więcej krajów związkowych znosi zasadę 2G w handlu detalicznym. Jak stwierdził w środę 9 lutego prezes HDE Stefan Genth „większość landów powróciła na drogę rozsądku i zlikwidowała nieskuteczną w walce z pandemią zasadę 2G”. Jak dodał, niektóre władze landowe upierają się przy tej regulacji, co, w jego opinii, dla handlu oznacza „codzienne straty”.

HDE od tygodni krytykuje obowiązującą w handlu detalicznym zasadę 2G, w myśl której dostęp do sklepów mają wyłącznie osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy. Chociaż zasadę tę wprowadzono za porozumieniem rządu i władz landowych to w wielu krajach związkowych obowiązuje ona w ograniczonym stopniu lub w ogóle. Inne landy przygotowują się już do jej zniesienia.

Bawaria jako pierwsza

W Bawarii wymóg 2G dla sprzedawców detalicznych został zawieszony jakiś czas po tym, jak Sąd Administracyjny uchylił w styczniu to ograniczenie. Również sąd w Dolnej Saksonii odrzucił zasadę 2G. Od tego czasu w sklepach w obu landach obowiązują maski FFP2. Od tej środy podobnie postępują również Brandenburgia i Badenia-Wirtembergia. Natomiast Berlin chce uchylić 2G, ale dopiero w późniejszym terminie.

Także w Hamburgu i Bremie zasada ta ma zostać w najbliższych dniach zastąpiona obowiązkowymi maskami FFP2.

Z kolei w Nadrenii Północnej-Westfalii nadal obowiązuje 2G, ale sprzedawcy muszą jedynie wyrywkowo sprawdzać dowody szczepień. Zasada 2G nadal obowiązuje w Saksonii-Anhalt. Z kolei od poniedziałku Turyngia wprowadziła 3G. Oznacza to, że klienci mogą tam robić zakupy również z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Perspektywa otwarcia

W środę premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest przedstawił perspektywę zniesienia 2G w sektorze handlu detalicznego w całym kraju. „Będziemy wspólnie krok po kroku omawiać perspektywę otwarcia odpowiedzialnego i zapewniającego podstawową ochronę”- powiedział przewodniczący konferencji premierów landów, których spotkanie jest zaplanowane na 16 lutego.

(DPA/jar)