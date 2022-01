Niemcy. Rekordowe obroty w handlu detalicznym w 2021

Ostatnie tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia były rozczarowujące dla detalistów - skarżyło się pod koniec grudnia stowarzyszenie branżowe HDE. Jednak najnowsze szacunki Federalnego Urzędu Statystycznego za cały rok 2021, które opierają się na dostępnych wynikach z pierwszych jedenastu miesięcy roku, malują inny obraz sytuacji w drugim roku pandemii. Według nich handel detaliczny osiągnął w 2021 roku nowe rekordowe obroty. Według szacunków przychody wzrosły o 3,1 procent w porównaniu z poprzednim rekordowym rokiem 2020. W ujęciu cenowym (realnym) pozostał plus 0,9 procent. Są jednak różnice między poszczególnymi segmentami rynku. Na przykład stacjonarny handel detaliczny tekstyliami, odzieżą, obuwiem i wyrobami skórzanymi musiał w drugim roku koronakryzysu pogodzić się ze stratami w sprzedaży.Sprzedawcy detaliczni borykają się bowiem z obostrzeniami w związku z pandemią. Z wyjątkiem sklepów z artykułami codziennego użytku, takich jak supermarkety i drogerie, w ostatnich tygodniach 2021 z powodu czwartej fali korony do sklepów mogły wchodzić tylko osoby zaszczepione lub wyleczone (2G). - Detaliści dotknięci zamknięciem sklepów muszą się liczyć ze spadkami obrotów do 30 procent w ciągu roku w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu - twierdzi Stefan Genth, prezes stowarzyszenia branżowego HDE, komentując rozwój sytuacji.

Spadek sprzedaży odzieży i obuwia

Sektor boryka się również z utrzymującymi się problemami z dostawcami. W okresie wysokiego zapotrzebowania na towary przed świętami Bożego Narodzenia prawie 82 procent sprzedawców skarżyło się, że nie może zaoferować wszystkich produktów. Brakowało przede wszystkim sprzętu gospodarstwa domowego i elektroniki użytkowej. Mimo to na początku okresu świątecznego obroty wzrosły - w listopadzie sprzedawcy detaliczni zarobili realnie o 0,6 procent więcej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z miesiącem przedkryzysowym, lutym 2020 r., sprzedaż detaliczna była realnie wyższa nawet o 5,9 proc. Handel tekstyliami, odzieżą, obuwiem i wyrobami skórzanymi odnotował jednak spadek sprzedaży o 3,8 proc. w porównaniu z październikiem 2021 r. i był o 6,2 proc. niższy od poziomu sprzed kryzysu. Szczególnie ucierpieli na tym mniejsi detaliści, podczas gdy domy towarowe i handlowe zdołały zwiększyć sprzedaż o 2,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, a nawet o 9,9 proc. w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu.

Znowu boom w handlu internetowym

W listopadzie spadł handel internetowy i online. Pomimo kampanii rabatowych, takich jak "Black Friday" i "Cyber Monday" w okresie świątecznym, Amazon, Zalando i inni odnotowały rzeczywisty, kalendarzowy i wyrównany sezonowo spadek sprzedaży o 3,1 proc. w tym okresie w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jednak w ujęciu rocznym handel internetowy ponownie okazuje się jednak wyraźnym zwycięzcą i motorem wzrostu - w listopadzie 2021 r. sprzedaż w internecie była o ponad 30 proc. wyższa niż w lutym 2020 r., w miesiącu poprzedzającym kryzys.

(DPA/du)

