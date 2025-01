Niemcy: Co najmniej 3,3 miliona osób pracuje na czarno

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy co najmniej 3,3 miliona osób ominęło urząd skarbowy, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Niemieckiej Gospodarki (IW) z Kolonii, który jest mocno powiązany z pracodawcami. Stanowi to 5,4 procent osób w wieku od 15 do 74 lat. W latach 2014-2024 na szarą strefę przypadało około dziesięciu procent produktu krajowego brutto.

Aby zwalczyć pracę nielegalną, politycy muszą zmniejszyć obciążenia podatkowe i składki – postuluje koloński instytut. – Nowe przepisy, regulacje i kontrole nie ograniczą pracy na czarno – powiedział autor badania i ekonomista behawioralny IW Dominik Enste. – Państwo musi zająć się przyczynami. Praca na czarno jest tak atrakcyjna, ponieważ pracownicy mają zbyt niski dochód netto – wskazuje ekspert.

Więcej mężczyzn, mniej kobiet

W szczególności osoby o wysokich zarobkach pracują nielegalnie, ponieważ oszukiwanie jest dla nich szczególnie opłacalne, a okazja do tego pojawia się częściej. Podczas gdy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nielegalnie pracowało 7,5 procent mężczyzn w Niemczech kobiety robiły to rzadziej – tylko 3,5 procent. Eksperci stwierdzili również znaczne różnice w zależności od wieku: jedenaście procent młodszych osób (od 18 do 34 lat) pracowało nielegalnie, w porównaniu do zaledwie trzech do pięciu procent w innych grupach wiekowych.

Według IW, szara strefa jest jeszcze większa w wielu innych krajach uprzemysłowionych. W Grecji (21,4 proc.), Włoszech (20,4 proc.), Hiszpanii i Portugalii (około 17 proc.) udział szarej strefy w stosunku do produktu krajowego brutto jest znacznie wyższy niż w Niemczech.

Z drugiej strony, w USA (5,8 proc.), Szwajcarii (6,2 proc.) i Japonii (8,7 proc.) praca na czarno jest zjawiskiem mniej rozpowszechnionym.

(RTR/jar)

