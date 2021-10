Niemcy: co czwarty mieszkaniec to imigrant

Co najmniej jedna czwarta mieszkańców Niemiec to imigranci – wynika z opublikowanych w piątek (1.10.2021) danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden. Jak wyliczyli statystycy na podstawie danych z 2020 roku, cudzoziemskie korzenie ma 26,7 procent ludności w Niemczech, czyli około 21,9 mln osób .

Imigranci a wybory do Bundestagu

Prawo do głosowania w ostatnich wyborach do Bundestagu miało 7,9 mln imigrantów – informuje urząd statystyczny. Odpowiada to około jednej trzeciej wszystkich osób o pochodzeniu migracyjnym i 13 procentom wszystkich uprawnionych do głosowania. Aby wziąć udział w wyborach do Bundestagu trzeba posiadać niemieckie obywatelstwo.

41 procent (lub przeliczając: 3,2 mln) uprawnionych do głosowania imigrantów urodziło się w Niemczech. Rodzice 595 tys. z tych osób urodzili się w Turcji, 272 tys. w Polsce, a 165 tys. we Włoszech.

59 procent wyborców o pochodzeniu migracyjnym urodziło się za granicą. Według statystyk tych 4,7 mln imigrantów mieszka w Niemczech średnio od 31 lat, a wyemigrowali głównie z Polski, Kazachstanu i Rosji.

Dwa paszporty? Niewielki odsetek

Nieco więcej niż jedna trzecia uprawnionych do głosowania o pochodzeniu migracyjnym posiada od urodzenia obywatelstwo niemieckie. Mniej więcej jedna trzecia uzyskała je w drodze naturalizacji, a kolejna jedna trzecia posiada je ze względu na status repatriantów. Nieco mniej niż jeden procent uzyskał obywatelstwo niemieckie w wyniku adopcji przez co najmniej jednego z niemieckich rodziców.

Tylko trzy procent wszystkich uprawnionych do głosowania posiada dwa obywatelstwa. Najczęściej chodzi o obywatelstwo polskie (17 proc.), rosyjskie (15 proc.) i włoskie (6 proc.).

(AFP/dom)

