Niemcy. Były szef kontrwywiadu skarży swój urząd

Były szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Hans-Georg Maassen poinformował, że wytoczył proces sądowy przeciwko swojej byłej instytucji. Na zapytanie agencji prasowej DPA Maassen oświadczył, że w piątek wieczorem (29.03.2024) złożył pozew w sądzie administracyjnym w Kolonii przeciwko Federalnemu Urzędowi Ochrony Konstytucji. Sąd nie potwierdził jeszcze otrzymania pozwu.

Pod koniec stycznia stało się wiadome, że BfV przechował dane na temat swojego byłego szefa w systemie informacyjnym agencji w dziale ekstremizmu prawicowego. Maassen zarzuca minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser, że wykorzystuje kontrwywiad cywilny do obserwacji przeciwników rządu.

„Przeciwnicy rządu nie są wrogiem konstytucji. Przez to poważnie narusza ona swoje obowiązki służbowe i szkodzi wolnej demokracji” – powiedział Maassen. Dlatego złożył pozew. Jego zdaniem Faeser jako minister spraw wewnętrznych jest „nie do zaakceptowania” i musi zostać „natychmiast odwołana”.

Zachowania niezgodne z prawem

Pozew obejmuje 40 stron i 165 stron załączników. DPA dotarła do fragmentów pozwu. Wynika z niego, że Maassen sprzeciwia się „faktowi, że został uznany przez pozwaną stronę za obiekt obserwacji lub aktualnie jest jako taki traktowany”. Zgodnie z tym BfV powinien powstrzymać się od zbierania, analizowania, pozyskiwania i przechowywania informacji, danych osobowych, odpowiedzi, wiadomości i dokumentów dotyczących Maassena.

W piśmie zarzucane są władzom zachowania niezgodne z prawem i konstytucją.

Hans-Georg Maassen był w przeszłości członkiem chadeckiej CDU, należąc do jej konserwatywnego skrzydła. Opuścił jednak chadeków i założył w połowie lutego partię Werteunion (Unia Wartości), której jest obecnie przewodniczącym. Planuje ona startować w jesiennych wyborach do landtagów we wschodnich Niemczech.

(DPA/jar)

Chcesz komentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>