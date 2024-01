Niemcy zakażą nękania kobiet przez przeciwników aborcji

Kobiety w ciąży, które planują bądź rozważają dokonanie aborcji, coraz częściej są nagabywane przez działaczy antyaborcyjnych, protestujących przed klinikami, praktykami ginekologicznymi albo punktami poradnictwa. Niemiecki rząd zamierza to ukrócić. W środę (24.01.2024) przyjął projekt ustawy, autorstwa minister ds. rodziny Lisy Paus, który przewiduje zakaz takich działań.

Według projektu władze krajów związkowych będą musiały zapewnić, by kobiety miały nieutrudniony dostęp do punktów doradztwa dotyczącego aborcji, jak i do szpitali i praktyk, w których takie zabiegi są przeprowadzane. Za złamanie zakazu nagabywania, które będzie wykroczeniem porządkowym, ma grozić grzywna w wysokości do 5000 euro.

Zdaniem minister Paus nękanie kobiet, które rozważają bądź podjęły decyzję o aborcji, jest nie do przyjęcia i stanowi ingerencję w ich prawa. – Musimy skutecznie chronić kobiety w ciąży przed nękaniem i niedopuszczalnymi próbami wywierania wpływu – oświadczyła Paus. Ważne jest, aby kobiety w ciąży „otrzymywały dobrą poradę w tak trudnych sytuacjach i nie były konfrontowane z nienawiścią i nagonką”, dodała w rozmowie z telewizją ZDF.

Niemiecka minister ds. rodziny Lisa Paus Zdjęcie: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Problem się nasila

Ośrodki doradcze, takie jak Pro Familia, wielokrotnie informowały, że kobiety szukające porady, jak również pracownicy byli otaczani przez radykalnych działaczy antyaborcyjnych. Grupy aktywistów stoją przed ośrodkami, modląc się głośno i trzymając przed sobą znaki z motywami religijnymi. Tego rodzaju akcje są możliwe na podstawie prawa do demonstracji. Według Lisy Paus skala tego problemu wciąż jest niewielka, ale w ostatnich latach nasilił się.

Aborcję w Niemczech reguluje paragraf 218 kodeksu karnego, który wprawdzie mówi o generalnym zakazie aborcji, jednak nie przewiduje kary w przypadku przerwania ciąży do dwunastego tygodnia. Warunkiem jest też obowiązkowe zasięgnięcie porady przed wykonaniem zabiegu.

(DPA, AFP/ widz)

