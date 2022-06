Niemcy. Antyżydowska płaskorzeźba na kościele może zostać

Średniowieczna płaskorzeźba, znana jako „żydowska maciora”, może zostać na fasadzie luterańskiego kościoła w Wittenberdze (Saksonia-Anhalt) – orzekł Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Tablica wyjaśnia

Sąd oddalił skargę na orzeczenie niższej instancji wydane przez Wyższy Sąd Okręgowy w Naumburgu. Skarżący – członek społeczności żydowskiej, który uważa, że płaskorzeźba znieważa jego i judaizm – nie może domagać się jej usunięcia, ponieważ nie doszło do „aktualnego naruszenia prawa”. Tak uzasadnił wyrok sędzia przewodniczący Stephan Seiters.

Pozwany kościół usunął pierwotny, zniesławiający kontekst rzeźby, dodając płytę i tablicę informacyjną, przypominającą kontekst historyczny, w jakim powstała rzeźba. W ten sposób skutecznie zdystansował się od treści płaskorzeźby.

Tekst wyjaśnia kontekst historyczny

Rzeźba do muzeum

Na płaskorzeźbie na wysokości około czterech metrów można zobaczyć postać rabina podnoszącego ogon świni i zaglądającego jej do odbytu. Dwie inne postacie to karykatury Żydów przyssanych do sutków zwierzęcia. Świnia jest w judaizmie uważana za nieczystą. Według powoda „żydowska maciora” powinna zatem znaleźć się w muzeum.

Wcześniej sędziowie w Naumburgu orzekli, że płaskorzeźba nie musi być usunięta, ponieważ od 1988 r. była częścią zespołu zabytkowego. Na monumencie znajduje się m.in. tekst objaśniający, w którym władze miasta dystansują się od rzeźby.

(DPA/dom)