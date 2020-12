Nadrenia: władze ostrzegają przed nielegalnymi testami na koronawirusa

Władze Nadrenii Północnej-Westfalii zakazały sprzedaży dwóch szybkich testów na koronawirusa, które były dostępne na stacjach benzynowych, w supermarketach i gabinetach weterynaryjnych. Jeżeli nie są one używane przez specjalistów, mogą pociągnąć za sobą „katastrofalna infekcje” - taką opinię władze okręgu kolońskiego wydały na temat testów, które były nielegalnie rozprowadzane w całym kraju.

Władze ostrzegają przed ułudną pewnością, jakiej ludzie nabierają po takim negatywnym teście zrobionym przez osoby nie mające fachowego przygotowania. Ludzie przeprowadzają często takie testy zwłaszcza przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, chcąc szybko uzyskać informację o ewentualnym zakażeniu, na przykład przed wizytą u dziadków. Nie można również wykluczyć ryzyka obrażeń przy niewłaściwym pobraniu próbki.

Testy zostały wprowadzone do obrotu przez firmę z Frechen koło Kolonii i były dostępne dla klientów prywatnych, nawet bez specjalistycznej wiedzy. Zastrzeżenia władz dotyczą produktów: „Test Covid-19 Ag” od producenta nal von minden GmbH i „blnk Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)” od producenta Hangzhou Realy Tech Co.

Towar w niepowołane ręce

Władze Nadrenii Płn.-Westfalii pilnie ostrzegają nieprzeszkolone osoby prywatne przed samodzielnym kupowaniem i korzystaniem z tych szybkich testów. Są one wciąż jeszcze w sprzedaży, częściowo otwarte i wyjęte z oryginalnego opakowania hurtowego.

Wraz z policją kryminalną z Hürth i urzędem porządku publicznego w tym regionie, policja przeszukała pomieszczenia gospodarcze i prywatne przedsiębiorcy z Frechen, którego podejrzewa się o wprowadzenie testów do obiegu rynkowego.

Policja zabezpieczyła aktualną listę klientów, na podstawie której towar ten wycofany ma być ze sprzedaży. Lista klientów obejmuje około 5700 nabywców szybkich testów w całych Niemczech; z grona tego od 4000 do 4500 klientów nie powinno było w ogóle otrzymać tego towaru.

Niezależnie od tego konkretnego przypadku, odradza się stosowanie szybkich testów na koronawirusa w prywatnym otoczeniu, ponieważ jest to problematyczne z kilku powodów. Uważa się, że są one mniej wiarygodne niż standardowe testy PCR, a osobom nieprzeszkolonym bardzo trudno będzie samodzielnie pobrać próbkę. Wymaz do testu należy bowiem pobierać z dość głębokich regionów nosa i gardła, co przy braku umiejętności może grozić uszkodzeniem narządów i infekcją.

dpa/ma

