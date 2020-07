Niebezpieczne życie obrońców środowiska. "Zginęło ich więcej niż kiedykolwiek"

Obrońcy środowiska giną, ponieważ przeciwstawiają się wielkim interesom gospodarczym, walcząc o zachowanie natury, czystej wody, uczciwe rolnictwo oraz prawa tubylców do własnej ziemi. Konflikt z reguły dotyczy działań przedsiębiorstw górniczych i wydobywczych, koncernów energetycznych albo wielkich gospodarstw rolnych.

Szokujące dane

Z opublikowanego właśnie raportu organizacji pozarządowej Global Witness wynika, że w 2019 roku zabito co najmniej 212 obrońców środowiska na całym świecie. To najwięcej w historii dotychczasowych rocznych podsumowań.

Najwięcej zabójstw aktywistów ekologicznych dokonano w Kolumbii (64), na Filipinach (43) i w Brazylii (24). Ponad dwie trzecie z nich organizacja Global Witness odnotowała w państwach Ameryki Łacińskiej. Dwóch obrońców środowiska w ubiegłym roku zamordowano w należącej do Unii Europejskiej Rumunii.

Przeciętnie - zdaniem działaczy - dochodzi do czterech morderstw tygodniowo. Organizacja jednak zastrzega, że o wielu przypadkach nie wiadomo, ponieważ zostały zatuszowane lub ich nie zarejestrowano.

Obrończynie środowiska z Gwatemali sprzeciwają się powstaniu elektrowni wodnej

Śmierć za ropę i gaz

Do licznych (50) zabójstw doszło w związku z górnictwem. Na drugim miejscu (34 zabójstwa) znalazło się rolnictwo, a na trzecim (24 zabójstwa) gospodarka leśna. Blisko 40 proc. ofiar to autochtoni. Około 10 proc. zabitych to kobiety. Autorzy raportu podkreślają, że kobiety dodatkowo są narażone na przemoc seksualną lub stają się ofiarami nawet wtedy, gdy to nie one walczą o środowisko, ale któryś z członków ich rodzin.

- Wiele z najdrastyczniejszych naruszeń praw człowieka pozostaje w związku z intensywną eksploatacją bogactw naturalnych, jak również z korupcją w polityce i gospodarce - skomentowała Rachel Cox z organizacji Global Witness. Jak dodała, "obrońcy środowiska to ci, którzy przeciwko temu protestują".

Zdaniem organizacji Global Witness za tymi zabójstwami kryją się przeważnie przedsiębiorcy, bogaci farmerzy, a częściowo także politycy, przestępcze bandy, ugrupowania paramilitarne i rebelianci.

- Rolnictwo, przemysł naftowy i gazowy oraz górnictwo odpowiadają za przemoc wobec obrońców środowiska. To te same gałęzie gospodarki, które wskutek wycinania lasów i emisji gazów cieplarnianych przyspieszają także niekorzystne zmiany klimatyczne - podkreśliła Rachel Cox.

(globalwitness.org, DPA, RTR, AFP/jak)