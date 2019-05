Napoje energetyzujące poważnym zagrożeniem

Słodkie i o dużej zawartości kofeiny napoje energetyzujące cieszą się popularnością wśród młodzieży jako środek pobudzający oraz jako dodatek do drinków alkoholowych. Okazuje się jednak, że nadmierne spożywanie napojów energetyzujących pociąga za sobą poważne zagrożenie dla serca i układu krążenia - jak poinformował Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR). Badania Instytutu wykazały, że co dziesiąty młody Niemiec wypija przy różnych okazjach co najmniej litr napojów energetyzujących. U niektórych z nich doprowadziło to do - od umiarkowanych po ciężkie w skutkach - objawów w postaci płytkiego oddechu, silnych nudności, stanów lękowych oraz niekontrolowanego drżenia mięśni.

Zalecenia instytutu

„Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że dodatkowe spożycie alkoholu lub ciężki wysiłek fizyczny prowadzą do nasilenia i tak niepożądanych skutków działania kofeiny – wyjaśnia szef BfR Andreas Hensel. Dlatego domaga się on lepszego uświadamiania dzieci i młodzieży w kwestii spożycia napojów energetyzujących.

W puszce zawierającej 250 ml napoju energetyzującego jest 80 mg kofeiny. Tymczasem jej zalecana dawka dzienna dla młodych ludzi wynosi maksymalnie 150 mg kofeiny na 50 kg wagi ciała. Już dwie puszki gwarantują przekroczenie tej dawki.

Szkodliwy cukier

Nie mniej szkodliwy od kofeiny jest cukier. Do najbardziej słodkich napojów energetyzujących na niemieckim rynku zaliczany jest „Monster Energy Assault”. Zawrtość cukru w puszce 500 ml to 83 g co odpowiada 27,5 kostkom cukru.

Wg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dawka dzienna kofeiny wynosi dla dorosłych 200 ml. Ale przy regularnym piciu kawy także i więcej. Natomiast jak wynika z analiz opublikowanych przez fachowe czasopismo medyczne „The American Journal of Clinical Nutrition” australijscy badacze zalecają dorosłym do sześciu filiżanek kawy dziennie. Przy większym spożyciu wzrasta drastycznie ryzyko zachorowań na serce i układ krążenia.

