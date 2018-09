Napoje energetyczne ryzykiem dla dzieci. WHO bije na alarm

Osiem gorzkich prawd o cukrze

Cukier osłabia system odpornościowy

Nadmiar cukru utrudnia systemowi odpornościowemu zwalczanie zarazków chorobotwórczych. Krótko po zjedzeniu słodyczy dochodzi do osłabienia systemu immunologicznego o 40 procent. Cukier niszczy witaminę C, która potrzebna jest białym ciałkom krwi do zwalczania bakterii i wirusów. Wywołuje w organizmie skłonność do zapaleń. A nawet najmniejsze zapalenie może stać się przyczyną licznych chorób.