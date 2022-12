Nadchodzi przełom: Niemcy będą składować CO2

Minister Habeck (Zieloni) zapowiedział w środę (21.12), że Niemcy wdrożą technologię CCS (ang. Carbon Capture and Storage), by walczyć z globalnym ociepleniem. W 2023 jego resort przedłoży Bundestagowi ustawę ws. CCS i będzie to dla niego jeden z priorytetów. – Istnieją procesy przemysłowe, w przypadku których nie możemy – a przynajmniej nie da się tego przewidzieć – obniżyć emisji CO2 w żaden inny sposób – mówił Habeck.

Rząd zatwierdził już raport ekspertów ws. reformy. Wg niego całkowitą neutralność można osiągnąć tylko z użyciem tej technologii. Dotychczas rozważano przede wszystkim eksport CO2 do magazynów w Norwegii czy Holandii, które już stosują CCS.

„Podczas gdy poprzedni cel 80-95 proc. redukcji emisji jest osiągalny również bez korzystania z CCS, to w obecnych badaniach wspólnym konsensusem jest potrzeba CCS dla osiągnięcia celu zerowej emisji netto” – czytamy w raporcie resortu gospodarki.

Habeck sam kiedyś protestował

Technologia i plan rządu budzą w Niemczech kontrowersje. Wielu sprzeciwiało się jej już podczas rządów Angeli Merkel, której ekipa już 10 lat temu próbowała umożliwić przechowywanie dwutlenku węgla w Niemczech.

Przeciwko były inicjatywy obywatelskie, które ostrzegały przez wysokim stężeniem toksycznych gazów przy powierzchni ziemi. Opór był duży zwłaszcza w Dolnej Saksonii i Szlezwiku-Holsztynie, gdzie są dostępne wyrobiska po wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego, które można by wykorzystać do wdrożenia CCS.

Protestowali wtedy szczególnie Zieloni, a wśród nich dzisiejszy minister Habeck. Ostatecznie zezwolono wtedy na użycie tej technologii tylko w ograniczonym zakresie do testów. W międzyczasie wygasł jednak termin rejestracji projektów, tak że technologia CCS jest obecnie faktycznie zakazana.

FDP też za

Habeck argumentuje, że w ostatnich latach wiele się zmieniło i musi to znaleźć odzwierciedlenie również w reformie prawa.



Z kolei wiceprzewodniczący koalicyjnej FDP Lukas Köhler podkreślił, że jego partia od lat stara się o wdrożenie strategii ws. nieuniknionych emisji. – Aby przemysł mógł inwestować w projekty CCS, należy uregulować kwestię infrastruktury CO2, która oprócz składowania CO2 obejmuje transport i eksport – powiedział agencji Reutera.

Obawy przed skażeniem

Sprzeciw zgłasza organizacja ekologiczna BUND. – Zamiast ograniczać emisję CO2 przemysł chce po prostu składować go pod powierzchnią morza – mówi szef organizacji Olaf Bandt. – Ale morza nie są wysypiskiem śmieci ludzkości ani wysypiskiem odpadów klimatycznych.

Składowanie tam CO2 opłaci się firmom gazowym. Jest jednak niebezpieczne dla ekosystemu z powodu groźby wycieku.

Technologia CCS jest już rozpowszechniona w innych krajach, zwłaszcza w Holandii i Norwegii. Większość ekspertów od klimatu uważa, że ​​CCS jest nieuniknione, jeśli chcemy zmniejszyć emisję w krajach rozwijających się i wykorzystujących węgiel. W Niemczech ta technologia jest przeznaczona dla podstawowych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja stali, chemii lub cementu, gdzie nie da się uniknąć emisji.

(rtr/mar)