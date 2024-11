Naciski PE ws. taurusów. „Ukraina nie może wiecznie czekać”

Ukraina „nie może czekać wiecznie” – tymi słowami przewodnicząca Parlamentu UE Roberta Metsola podkreśla swój apel do niemieckiego rządu o szybkie dostarczenie pocisków manewrujących Taurus do Ukrainy. W Parlamencie Europejskim istnieje „szerokie poparcie” dla żądania, aby po dopuszczeniu amerykańskich pocisków rakietowych do użycia przeciwko celom w Rosji, państwa UE poszły w ich ślady, w tym Niemcy z pociskami manewrującymi Taurus – powiedziała Metsola sobotniemu wydaniu gazet grupy medialnej Funke.

Według przewodniczącej PE, ukraińscy obrońcy są pod presją czasu, gdyż Rosja eskaluje teraz wojnę, nasila ataki rakietowe, w których ginie wielu cywilów. W ciągu ostatnich kilku dni na Ukrainę uderzyło więcej dronów i pocisków niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich miesięcy. „Musimy zwiększyć naszą pomoc dla Ukrainy” – dodała Roberta Metsola.

Ukraina czeka

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie zwrócił się do Niemiec o dostarczenie jego krajowi systemów Taurus: nadszedł czas, aby Berlin ponownie rozważył swoją decyzję.

„Zobaczymy, czy po niemieckich wyborach parlamentarnych nastąpi odpowiednia zmiana kursu” – powiedziała przewodnicząca PE. „A może nawet wcześniej, ponieważ w berlińskiej koalicji rządowej istnieją również różne stanowiska w sprawie dostawy taurusów” – dodała. Zwróciła też uwagę, że czas nagli. Ukraina nie może czekać w nieskończoność, ponieważ co rusz odbywają się wybory w jakimś zachodnim kraju, podczas gdy ludzie codziennie giną w wojnie, powiedziała Metsola.

„Nie” Scholza

Ale kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzuca takie rozwiązanie. Obawia się, że mogłoby to bezpośrednio zaangażować Niemcy w wojnę między Rosją a Ukrainą. Pomimo krytyki ze strony opozycji i własnej koalicji, socjaldemokrata od miesięcy obstaje przy swoim „nie”. Zbliżające się wybory do Bundestagu ponownie jednak wywołały debatę na ten temat. FDP i Zieloni opowiadają się za dostarczeniem Ukrainie pocisków manewrujących Taurus. Wicekanclerz i czołowy kandydat Zielonych Robert Habeck podkreślił w telewizji ARD, że jest na to gotowy. Także część opozycji jest podobnego zdania. Lider CDU Friedrich Merz już wcześniej opowiedział się za dostawami taurusów.

Zwrot w dotychczasowym kursie Joe Bidena

W ostatnich dniach dyskusja stała się jeszcze gorętsza, po tym, jak prezydent USA Joe Biden dokonał ważnej zmiany dotychczasowego kursu. Zezwolił Ukrainie na uderzenie amerykańskimi rakietami ATACMS w cele w głębi Rosji.

Michael Roth, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych SPD, który z zadowoleniem przyjął decyzję Bidena i powiedział dziennikowi „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że niemiecki rząd zawsze ściśle współpracował z USA w swojej polityce wobec Ukrainy, krytykuje teraz kanclerza. „Fakt, że ta wypróbowana i przetestowana ścieżka wykorzystania broni dalekiego zasięgu została porzucona na wczesnym etapie, nie tylko osłabia Ukrainę, ale także reputację Niemiec wśród naszych sojuszników” – uważa socjaldemokrata. Upór kanclerza komentuje też prasa. Do tej pory Olaf Scholz uważnie śledził decyzje Waszyngtonu. Ale teraz „kampania wyborcza wydaje się ważniejsza” – komentuje „Spiegel” i dodaje: „To niezwykły solowy krok”. „Frankfurter Allgemeine Zeitung„ pisze: „Scholz wykorzystuje taurusa wyłącznie dla kampanii wyborczej”.

