MSZ Niemiec: nie blokowalibyśmy dostaw leopardów z Polski

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock oceniła, że gdyby inne kraje zaczęły dostarczać Ukrainie czołgi typu Leopard, to Niemcy nie blokowałyby takiego działania. – Jak dotąd nie pytano nas (o zgodę – red.), gdyby nas spytano, to nie stanęlibyśmy temu na drodze – powiedziała w niedzielę (22.01.23) wieczorem w rozmowie z francuską stacją LCI.

Była to odpowiedź na pytanie, co by się stało, gdyby Polska zaczęła dostarczać leopardy Ukrainie. Leopard to czołg niemieckiej produkcji, dlatego przekazywanie go innym krajom wymaga zgody Berlina.

Warszawa zwiększa presję

Rząd w Warszawie od kilku dni daje do zrozumienia, że mógłby zdecydować się na dostawy bez oglądania się na Niemcy. – Nie będziemy patrzeć biernie, jak Ukraina się wykrwawia – powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla PAP. Jak dodał, Ukraina i Europa wygrają tę wojne „z Niemcami czy bez”.

Morawiecki zapowiedział, że jeśli nie dojdzie do szybkiego porozumienia z Niemcami, to Polska zbuduje razem z innym państwami małą koalicję, która będzie dostarczać czołgi Ukrainie nawet bez niemieckiej zgody.

Podczas niedzielnego francusko-niemieckiego szczytu w Paryżu kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie sygnalizował, kiedy można spodziewać się niemieckiego decyzji ws. leopardów ani od czego będzie ona zależeć. Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wykluczył z kolei, że jego kraj dostarczy Ukrainie swój odpowiednik leopardów – czołgi typu Leclerc.

(DPA/szym)