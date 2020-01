MOP: 2,5 mln bezrobotnych więcej na świecie. "Szokujące"

Oczekiwany wzrost bezrobocia w porównaniu z 2019 rokiem odpowiada liczbie młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy – poinformowała Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Powstaje za mała liczba miejsc pracy, by zatrudnić dodatkowych ludzi – pisze organizacja w aktualnej analizie rynków pracy.

MOP szacuje, że z 5,7 miliarda ludzi na świecie w wieku produkcyjnym (od 15 roku życia) 188 mln pozostanie w tym roku bezrobotnych. Dalsze 165 mln pracuje tylko kilka godzin w tygodniu. W efekcie ich zarobki nie wystarczają na prowadzenie godnego życia. Kolejne 120 mln kobiet i mężczyzn wycofało się z rynku pracy albo nie ma do niego dostępu, na przykład z powodu niepełnosprawności lub dyskryminacji.

Krytyczna sytuacja tych ludzi w niepokojący sposób odbija się na więzi społecznej w dotkniętych krajach – powiedział w Genewie dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder.

„Szokująco” dużo młodych bezrobotnych

Szczególną uwagę raport MOP poświęca losowi młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat. Jak podaje organizacja, 267 mln osób w tym wieku nie ma ani pracy, ani wykształcenia albo możliwości nauki. MOP określa tę liczbę jako „szokującą”.

Wbrew ogólnoświatowemu trendowi liczba bezrobotnych w północnej, południowej i zachodniej Europie znowu się zmniejsza – z 15,6 mln w ubiegłym roku do 15,3 mln w roku 2020. Jednocześnie MOP ostrzega, że bariery handlowe i protekcjonizm mogą przynieść fatalne skutki i już w przyszłym roku liczba bezrobotnych w tych regionach wzrośnie do 15,4 mln.

W latach 2004-2017 na całym świecie prawie bez zmian pozostały nierówności w podziale dochodów. Najwięcej zarabiający – czyli 20 procent ludności z wysokimi dochodami – zarobiło w 2017 roku tyle, co połowa świata. W stosunku do 2004 r. sytuacja ta zmieniła się tylko nieznacznie. Natomiast 20 procent ludzi z najniższymi zarobkami minimalnie zwiększyło swój udział w globalnych dochodach z 3,9 do 4 procent. W niektórych krajach nierówności w podziale dochodów wzrosły, na przykład w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii – pisze MOP nie podając jednak liczb.

