Według urzędu statystycznego mniej niż połowa Niemców żyje w rodzinie. W 2023 roku było to ok. 41,3 mln osób, co stanowi 49 procent społeczeństwa. Jeszcze w 2005 r. odsetek ten wynosił 53 procent. Jako rodziny urząd zdefiniował wspólnoty rodziców i dzieci mieszkające w jednym gospodarstwie domowym – niezależnie od liczby rodziców i wieku dzieci. Według urzędu powód zmian to m.in. postępujące starzenie się społeczeństwa.

Między landami istnieją jednak znaczne różnice. Najczęściej żyją w rodzinach mieszkańcy Badenii-Wirtembergii (52 procent), następnie Nadrenii-Palatynatu (51 procent). Najmniej osób mieszka w rodzinach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Saksonii-Anhalt. W obu tych krajach związkowych odsetek wyniósł 43 procent. Różnice były jeszcze bardziej wyraźne w 2005 roku, kiedy to Badenia-Wirtembergia również miała najwyższy (58 procent) odsetek mieszkających w rodzinach, a Berlin najniższy (43 procent).

Ta kobieta chce wychować setkę dzieci

W 2023 r. rodziny były również znacznie częściej reprezentowane na obszarach wiejskich niż w dużych miastach. Według urzędu statystycznego różnice te jednak maleją. W 2005 r. prawie dwie trzecie ludności w małych miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców żyło w rodzinach, podczas gdy w 2023 r. było to tylko 52 procent. Z drugiej strony w dużych miastach liczących ponad pół miliona mieszkańców odsetek ten nieznacznie wzrósł – z niecałych 45 procent w 2005 roku do 46 procent w 2023 roku.

(RTR/stef)

