Minister Rau w Berlinie: „Zasadniczo otwarta” reakcja na temat reparacji

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się we wtorek (27.07.2021) w Berlinie z wicekanclerzem Olafem Scholzem z SPD oraz Annaleną Baerbock z Partii Zielonych, którzy walczą o fotel kanclerza w zaplanowanych na 26 września wyborach do Bundestagu.

– Poruszaliśmy całą gamę interesujących obie strony problemów, przede wszystkim w kontekście toczącej się kampanii wyborczej w RFN i wobec perspektywy stworzenia nowego niemieckiego rządu – powiedział Rau na konferencji prasowej w Instytucie Polskim w Berlinie.

Poinformował również, że na przełomie sierpnia i września planuje spotkać się z kandydatem CDU Arminem Laschetem. Tym razem, we wtorek (27.07.) w Berlinie, Rau rozmawiał z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schaeuble z CDU.

Według sondaży przed zaplanowanymi na 26 września wyborami do Bundestagu Zieloni mogą liczyć na 18 proc. głosów, a SPD na 15 proc. Prowadzi konserwatywna CDU, uzyskując w sondażach 30 proc. głosów.

Zgodnie z niemiecką tradycją polityczną, to mniejszej z rządowych partii koalicyjnych przypada do obsadzenia ministerstwo spraw zagranicznych. Gdyby po wyborach CDU weszła zatem w koalicję z Zielonymi lub przedłużyła obecną współpracę z SPD, to Baerbock lub Scholz byliby naturalnymi kandydatami do kierowania niemiecką dyplomacją.

Baerbock: „otwarta i kontrowersyjna” rozmowa

Jednym z tematów rozmów była budowa Nord Stream 2. Wizyta Raua w Berlinie odbyła się niemal tydzień po ogłoszeniu przez USA i Niemcy porozumieniaws. dokończenia budowy gazociągu. – Moim rozmówcom zależało na tym, żeby przekonać stronę polską, że kwestia rozwiązań zabezpieczających pozycję państw Europy Środkowo-Wschodniej, także Ukrainy, nie jest zamknięta – powiedział Rau. – Oczywiście nie kryłem mojego daleko posuniętego sceptycyzmu wobec możliwości zadośćuczynienia temu, co się stało – dodał.

Szczególnie Partia Zielonych i Annalena Baerbock mocno krytykują porozumienie Berlina i Waszyngtonu: „Deklaracja nie jest żadnym rozwiązaniem – szczególnie dla bezpieczeństwa Ukrainy“, oceniła kandydatka Zielonych w ubiegłym tygodniu we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Jej zdaniem uruchomienie gazociągu jeszcze nie jest pewne i „nadal leży w niemieckich rękach”.

Po spotkaniu z Rauem Annalena Baerbock napisała jednak na Twitterze nie o Nord Stream 2, a o „otwartej i kontrowersyjnej” rozmowie na tematy, w których Zieloni i obecny polski rząd mają odmienne punkty widzenia. Wymieniła reformę sądownictwa oraz politykę energetyczną. „Praworządność i demokracja to podstawa naszej #UE. Będziemy nadal prowadzić dialog na ten temat”, dodała.

Rau za pomnikiem polskich ofiar przy urzędzie kanclerskim

Rau poinformował, że jedną z omawianych kwestii była lokalizacja miejsca pamięci polskich ofiar II wojny światowej, które ma powstać w Berlinie. Szef MSZ odwiedził dwie rozważane obecnie lokalizacje.

Zbigniew Rau podczas konferencji w Instytucie Polskim w Berlinie, 27 lipca 2021 r.

Jak pisała DW, komisja ekspertów przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec zaproponuje najprawdopodobniej dwa miejsca dla lokalizacji pomnika: Plac Askański przy ruinach dworca kolejowego Anhalter Bahnhof oraz teren w parku Tiergarten koło Urzędu Kanclerskiego. Ostateczną decyzję podjąć ma już nowy Bundestag.

– Osobiście zdecydowanie bardziej podobało mi się miejsce w Tiergarten – powiedział Zbigniew Rau.

Rau: „Zasadniczo otwarta” reakcja na temat reparacji

Minister powiedział również, że w rozmowach w Berlinie poruszył też kwestię reparacji wojennych. Choć politycy Prawa i Sprawiedliwości podnoszą ten temat od kilku lat, to nadal nie został opublikowany raport o wojennych zniszczeniach Polski ani wysunięte żądania wobec Niemiec. Rau mówił w Berlinie o „zasadniczo otwartej reakcji niektórych rozmówców” na ten temat. – Nie spotkałem się dzisiaj z takim zaprzeczeniem, że ta kwestia po prostu nie istnieje – mówił szef MSZ.

Także w tej kwestii Zieloni wydają się być blisko polskiego rządu. W ubiegłym roku poseł Zielonych do Bundestagu Manuel Sarrazin zaproponował m.in. utworzenie przez Niemcy funduszy, które pokrywałyby koszty opieki medycznej nad jeszcze żyjącymi ofiarami wojny i odszkodowania dla pominiętych dotąd ofiar i ich dzieci.