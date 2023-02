Minister obrony Niemiec chce większych wydatków na obronę w NATO: „Kanclerz też”

Według niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa, kanclerz Olaf Scholz i lider partii SPD Lars Klingbeil popierają tak jak on znaczne podwyższenie celu NATO w zakresie wydatków na obronę. – Takie jest stanowisko moje i kanclerza oraz lidera partii – powiedział Boris Pistorius w środę (15.02.2023) na marginesie spotkania ministrów obrony NATO w Brukseli.

W Berlinie koalicja rządowa powinna negocjować na ten temat w ciągu najbliższych dni i tygodni. Jak dodał, liczy na „wewnętrzną” dyskusję i nie chciał spekulować na temat ewentualnego sprzeciwu ze strony koalicjantów SPD, czyli Zielonych i FDP.

Niemcy daleko poniżej obecnego celu

Wcześniej Pistorius powiedział, że podziela ocenę partnerów z NATO, że wydatki na obronę w wysokości dwóch proc. PKB powinny być w przyszłości dolną granicą. – Sama chęć zbliżenia się do celu dwóch procent nie wystarczy. To musi być podstawa – podkreślił, nawiązując do obecnego celu NATO. Jak przewiduje, do 2024 roku wszystkie państwa sojuszu mają zbliżyć się do wydatków na obronę w wysokości co najmniej dwóch proc. PKB.

NATO prowadzi rozmowy na temat przyszłego celu. Porozumienie ma zostać osiągnięte najpóźniej na kolejnym regularnym szczycie. Zostanie on zorganizowany 11 i 12 lipca w Wilnie. Zaostrzenie dwuprocentowego celu wymagałoby zwiększenia niemieckich wydatków na obronę o kilkanaście lub kilkadziesiąt miliardów euro.

Niemcy jak dotąd wydają na obronę znacznie mniej niż dwa proc. PKB. Na rok 2022, według dostępnych danych publicznych, przewidywano ostatnio wskaźnik na poziomie zaledwie 1,44 procent - w oparciu o wydatki na obronę według standardów NATO w wysokości 55,6 mld euro.

(dpa/gsz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>