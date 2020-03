NATO: Polska u celu, Niemcy jeszcze w tyle

W ubiegłym roku dziewięć z 29 krajów NATO osiągnęło cel sojuszu wojskowego w zakresie wydatków na obronę – wynika z dorocznego raportu NATO. Po Bułgarii i Rumunii jeszcze kilka innych krajów europejskich osiągnęło poziom 2 procent PKB.

Niemcy odnotowały wprawdzie znaczny wzrost wydatków na obronność (o 5 mld dolarów do 54,8 mld), ale nadal to zaledwie 1,38 proc. w 2019 roku – informują autorzy raportu. W 2018 roku było to 1,24 proc. PKB.

Stoltenberg: znaczny plus

Prezydent USA Donald Trump od lat naciska europejskich sojuszników na zwiększenie wydatków na obronę.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wskazał na znaczny plus od 2016 roku. Od tego czasu europejscy członkowie i Kanada zwiększyły swoje wydatki o 130 mld dolarów, licząc do końca tego roku. Do 2024 roku oznaczałoby to wzrost o 400 mld dolarów.

Polska w czołówce

Wśród krajów członkowskich NATO najwięcej wydają Stany Zjednoczone – 3,42 proc. PKB. Przy obecnych cenach oznacza to 730 mld dolarów, czyli ponad dwie trzecie całkowitych wydatków NATO.

Po USA osiem krajów europejskich osiągnęło cel dwóch procent: Bułgaria (3,25 proc.), Grecja (2,28), Wielka Brytania (2,14), Estonia (2,14), Rumunia (2,04), Litwa (2,03), Łotwa (2,01) i Polska (2,0).

(AFP/dom)