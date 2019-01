Miejsca pamięci o ofiarach II wojny światowej. Berlin zwiększa środki

Niemiecki rząd zwiększy środki na finansowanie wizyt młodych ludzi w miejscach pamięci poświęconych ofiarom narodowego socjalizmu – poinformowały we wtorek (29.01.2019) ministerstwo rodziny i ministerstwo spraw zagranicznych w Berlinie.

W tym i 2019 roku sfinanansowanych zostanie 500 podróży dla około 10 tys. młodych uczestników. – Kto doświadczy na miejscu, dokąd prowadzi nacjonalizm i rasizm, będzie z o wiele większym przekonaniem opowiadał się za naszą liberalną demokracją, zróżnicowanym społeczeństwem i pokojem w Europie – powiedziała niemiecka minister ds. rodziny Franziska Giffey, która wraz z szefem MSZ Heiko Maasem przedstawiła w Berlinie program „Młodzież pamięta”.

„Młodzież pamięta”

Program ten został zapisany w umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD w kontekście rozważań o nowej kulturze pamięci, która skierowny jest przede wszystkim do młodszego pokolenia. Na program ten rząd RFN wyda wiele milionów euro. Na same podróże do miejsc pamięci w latach 2019-2020 Berlin przeznaczył 2,5 mln euro. W ubiegłym roku odbyły się 142 podróże za około 750 tys. euro.

Rząd Niemiec sfinansuje w przyszłości także wycieczki do mniej znanych miejsc pamięci, takich jak były niemiecki obóz zagłady Treblinka czy były obóz koncentracyjny Theresienstadt na terenie Czech.

Część programu „Młodzież pamięta” obejmuje także spotkania młodzieży z Niemiec, Polski i Izraela. Poza tym niemieckie zagraniczne szkoły mają opracować projekty dotyczące kultury pamięci. Na konkurs projektów Berlin przeznaczy 1,15 mln euro.

Odnowić pamięć

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas podkreślił, że każde pokolenie musi odnowić swoją pamięć. – Im bardziej zbliża się czas, kiedy nie będziemy mogli sięgać po bezcenne zaangażowanie tak wielu świadków tamtego okresu, tym pilniejszy staje się rozwój naszej kultury pamięci tak, aby przetrwała ona w przyszłości – powiedział Maas.

Minister Franziska Giffey i Heiko Maas spotkali się we wtorek z młodzieżą przy Pomniku Pomordowanych Żydów Europy w Berlinie, by porozmawiać o doświadczeniach z podróży do miejsc pamięci.

W czwartek (31.01.2019) Bundestag uczci ofiary narodowego socjalizmu.

(epd/dom)