Media: Tylko 4 mln dawek szczepionki dla Niemiec

Według doniesień prasowych winne są temu problemy produkcyjne i fakt, że Niemcy mają problemy z zakupem szczepionek. Do końca stycznia dostępne byłyby tylko trzy do czterech milionów dawek szczepionek od Biontech i Pfizera, pisze "Spiegel", cytując uczestników niedzielnej konferencji kanclerz Angeli Merkel z premierami rządów landowych ws. zaostrzenia restrykcji pandemicznych.

Już na początku grudnia „Handelsblatt” donosił, że Biontech i jego amerykański partner Pfizer zmniejszyli w listopadzie plany produkcji i dostaw szczepionki. Winne temu są surowce, które nie spełniały wysokich standardów oraz opóźnione procedury zatwierdzania szczepionek.

Obejrzyj wideo 00:55 Udostępnij Merkel o szczepionkach "Nie da się podważyć grawitacji" Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3mc1Q Merkel o teoriach antyszczepionkowych: "Nie da się podważyć grawitacji"

Szczepionka firmy Biontech i Pfizer musi być aplikowana dwukrotnie dla uzyskania pełnej ochrony. Biorąc pod uwagę potrzebę podwójnego szczepienia każdej osoby, oznacza to, że mniej osób uzyska taka ochronę, co opóźni także szybkość działań w walce z pandemią, pisze „Spiegel”.

Jak donosi magazyn, niemiecki minister zdrowia Jens Spahn dał jasno do zrozumienia na niedzielnej konferencji, że chciałby, aby szczepionka została jak najszybciej zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone już wydały takie zezwolenia - powiedział Spahn. „Także my bylibyśmy równie szybcy, gdyby była to procedura krajowa. Dlatego bardzo ważne jest, aby zatwierdzenie przez EMA odbyło się teraz tak szybko, jak to możliwe” - powiedział później Spahn w rozmowie ze „Spieglem”. Ministerstwo Zdrowia oczekuje dopuszczenia szczepionki w UE „w okolicach Bożego Narodzenia, czy nawet pod koniec roku ”.

dpa, Spiegel-online /ma

