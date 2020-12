Szczepienia przeciwko COVID-19. "Potrzebna ustawa"

Rząd w Berlinie chce uregulować sprawę szczepień na mocy odpowiedniego rozporządzenia. Służby Naukowe Bundestagu uważają to za niewłaściwe rozwiązanie. W dokumencie, którego treść udostępniono Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), zwracają uwagę, że ich zdaniem kolejność w dostępie do szczepionki przeciwko koronawirusowi powinna zostać uregulowana w drodze odpowiedniej ustawy.

Służby zwracają uwagę, że za takim rozwiązaniem opowiada się Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe. Dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 jest sprawą o podstawowym znaczeniu dla całego społeczeństwa, ponieważ każdy jego członek jest w równym stopniu narażony na zarażenie się koronawirusem.

Decyzja, kto w takiej sytuacji powinien zostać zaszczepiony w pierwszej kolejności i wyznaczenie obowiązujących kryteriów, ma wyjątkowo duże znaczenie prawne i polityczne, oświadczył wiceprzewodniczący klubu poselskiego partii FDP w Bundestagu Stephan Thomae.

"Bundestag musi być w to włączony"

Bundestag "nie może zostać ponownie zdegradowany do roli obserwatora", podkreślił Thomae. W demokracji w sprawach o podstawowym znaczeniu decyduje parlament, dodał. "Regulując dostęp do szczepionki, wyznaczamy w istocie rzeczy szanse na przeżycie", stwierdził polityk FDP. Dlatego nie można zaakceptować obecnej sytuacji, w której rząd, a przede wszystkim minister sprawiedliwości Christine Lambrecht z SPD, starają się uniknąć debaty w parlamencie w tej sprawie.

Szczepionka BioNTech i Pfizer

Po wprowadzeniu w Niemczech do obiegu szczepionki przeciwko koronawirusowi, ze względu na ograniczoną na razie liczbę dawek w pierwszej kolejności mają zostać zaszczepieni ci, których stan zdrowia sprawia, że są najbardziej narażeni na ciężki, a nawet śmiertelny, przebieg choroby COVID-19. Niemiecka Rada Etyki, Narodowa Akademia Nauk Leopoldina i stała komisja szczepień działająca przy Instytucie Roberta Kocha w Berlinie skierowały na początku listopada swoje zalecenia w tej sprawie do rządu w Berlinie. Ich zdaniem w pierwszej kolejności powinny zostać zaszczepione osoby starsze, osoby z chorobami współistniejącymi, pracownicy urzędów zdrowia, strażacy, policjanci, nauczyciele i wychowawcy.

Ponad 23 tys. nowych zarażeń

Instytut Roberta Kocha podał, że wczoraj (05.12.2020) w Niemczech odnotowano 23 318 nowych przypadków zarażenia się koronawirusem, o ok. 1600 więcej niż ubiegłą sobotę. Na COVID-19 zmarły 483 nowe osoby, a ogólna liczba zgonów na koronawirusa wyniosła do tej pory 18 517 osób. Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się w Niemczech milion 153 556 osób.

Ze względu na utrzymującą się nadal wysoką liczbę zakażeń klub poselski FDP w Bundestagu sprzeciwia się chwilowemu rozluźnieniu ograniczeń w kontaktach w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ekspertka klubu do spraw zdrowia Baerbel Bas powiedziała, że jeżeli do 20 grudnia sytuacja nie ulegnie zmianie na lepsze, wprowadzone ograniczenia powinny zostać utrzymane. W przeciwnym razie, jej zdaniem, będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym wzrostem liczby zakażeń w styczniu i lutym.

Od początku grudnia w większości niemieckich krajów związkowych obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące kontaktowania się. Prywatne spotkania w kręgu rodziny i przyjaciół ograniczone są do 5 osób. Hotele i restauracje pozostają zamknięte. W restauracjach wolno tylko sprzedawać posiłki na wynos. W okresie od 23 grudnia do 1 stycznia w kręgu rodzinnym będzie mogło się spotkać maksymalnie 10 osób plus dzieci w wieku do 14 lat.

Szef RKI Lothar Wieler informuje o nowym bilansie infekcji

Pomoc za listopad dopiero w styczniu?

Władze federalne i landowe uzgodniły, że firmy, które poniosły straty w koronakryzysie w listopadzie, będą miały prawo do odzyskania dwóch trzecich ubiegłorocznych obrotów w tym okresie, co będzie je kosztować około 15 mld euro. Jak podaje tabloid "Bild", wypłata państwowej pomocy pomostowej może przeciągnąć się do stycznia. Powodem są opóźnienia w opracowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Najwięcej powodów do niepokoju ma w tej chwili w Niemczech branża hotelarska i gastronomiczna. Wielu hotelom i restauracjom grozi bankructwo. Pomoc finansowa państwa ma dla nich znaczenie szczególne. Federalny minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) rozważa w związku z tym jej zwiększenie za grudzień.

(DPA, RTR, AFP/jak)

