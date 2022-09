Media: CIA ostrzegła Niemcy przed atakami na Nord Stream

Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza CIA ostrzegła latem tego roku rząd Niemiec o możliwych atakach na gazociągi Nord Stream 1 i 2 – doniósł magazyn „Der Spiegel”, powołując się na informacje od „osób zaznajomionych ze sprawą”.

Władze Danii i Szwecji potwierdziły we wtorek (27.9.2022), że z gazociągu Nord Stream 1 w dwóch miejscach wycieka gaz. Do wycieków doszło w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm na wodach terytorialnych Danii i Szwecji. W poniedziałek odnotowano już gwałtowny spadek ciśnienia w gazociągu Nord Stream 2, który – według operatora – był również spowodowany wyciekiem w pobliżu Bornholmu.

„Tylko wybuch”

Pojawiły się podejrzenia, że może to być akt rosyjskiego sabotażu. „Trudno sobie wyobrazić zbieg okoliczności” – powiedziała premier Danii Mette Frederiksen.

Doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podoljak napisał na Twitterze, że „wielki 'wyciek gazu' z Nord Stream 1 to nic innego jak zaplanowany przez Rosję atak terrorystyczny i akt agresji wobec UE”.

Sejsmolog Peter Schmidt z Uniwersytetu w Uppsali powiedział agencji prasowej AFP, że szwedzkie Narodowe Centrum Sejsmologiczne (SNSN) zarejestrowało dwa zdarzenia z „masywnym uwolnieniem energii” w pobliżu Bornholmu. Przyczyną „może być tylko wybuch".

Von der Leyen: „sabotaż”

Według przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen akty sabotażu mogły być przyczyną nieszczelności gazociągów Nord Stream 1 i 2. Na Twitterze von der Leyen poinfomowała, że rozmawiała z szefową duńskiego rządu o „sabotażu”. „Niezwykle ważne jest teraz zbadanie tych incydentów i wyjaśnienie zdarzeń oraz ich przyczyny. Każde celowe zakłócenie aktywnej europejskiej infrastruktury energetycznej jest nie do przyjęcia i doprowadzi do najostrzejszej z możliwych odpowiedzi” – napisała von der Leyen.

Również minister gospodarki Niemiec Robert Habeck stwierdził w poniedziałek, że wycieki gazu z Nord Stream 1 i 2 to skutek celowego ataku. – Nie były one spowodowane naturalnymi zdarzeniami lub zmęczeniem materiału, ale rzeczywiście doszło do ataków na infrastrukturę – powiedział polityk Zielonych.

Nadal nie wiadomo, kto dokonał uszkodzeń gazociągów. Istnieją podejrzenia, że tylko instytucja państwowa byłaby w stanie dokonać tak skomplikowanej technicznie awarii.

Gazociągami Nord Stream 1 i 2 nie jest obecnie dostarczany rosyjski surowiec do Niemiec, ale oba rurociągi są wypełnione gazem. Władze Danii zakładają, że zużycie wyciekającego metanu potrwa co najmniej tydzień.

(AFP, DPA/dom)