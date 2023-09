Maraton w Berlinie: rekord i przerwana akcja aktywistów

Tgist Assefa, 29-letnia zawodniczka z Etiopii, jest tegoroczną zwyciężczynią berlińskiego maratonu. W niedzielę (24.09.2023) z wynikiem 2:11.53 poprawiła dotychczasowy rekord Kenijki Brigid Kosgei o dwie minuty. Assefa wygrała berliński maraton również w 2022 roku.

Tigst Assefa Zdjęcie: Andreas Gora/dpa/picture alliance

Po dotarciu na metę przy Bramie Brandenburskiej przeżegnała się i uklękła. – Nie spodziewałam się, że pobiegnę tak szybko – poniżej 2:12. Ale to wynik ciężkiej pracy – skomentowała po biegu.

Eliud Kipchoge Zdjęcie: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk Eliud Kipchoge z czasem 2:02:42. Z kolei Amanal Petros z czasem 2:04:58 ustanowił nowy rekord Niemiec i zajął dziewiąte miejsce.

Ostatnie Pokolenie i akcje podczas maratonu

W tle imprezy protestowali aktywiści klimatyczni Ostatniego Pokolenia, którzy próbowali zablokować jedną z ulic na trasie. Zostali jednak powstrzymani i odciągnięci przez policję. Na krótko przed startem ośmiu aktywistów rozlało na trasę w pobliżu Bramy Brandenburskiej farbę – powiedział agencji AFP rzecznik berlińskiej policji. Służby usunęły ją, by nie przylgnęła do jezdni.

Farba rozlana przez aktywistów na trasie maratonu Zdjęcie: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Działacze zostali zatrzymani i wszczęto w ich sprawie dochodzenie, a policja zwróciła się do sądu o pozwolenie na zatrzymanie ich w areszcie do godziny 18:00, aby zapobiec dalszym akcjom – dodał rzecznik.

Policja usuwa aktywistów z trasy maratonu Zdjęcie: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Władze Berlina już przed maratonem ostrzegały Ostatnie Pokolenie przed próbami protestów i demonstracji wokół maratonu. Organizacja zapowiedziała jednak, że będzie próbowała zakłócić imprezę, by zwrócić uwagę opinii publicznej na dewastację klimatu. W tygodniach poprzedzających maraton Ostatnie Pokolenie zorganizowało w Berlinie szereg akcji, m.in. zamazując Bramę Brandenburską farbą, której do niedzieli nie udało się do końca usunąć.

Farba rozlana przez aktywistów na trasie maratonu Zdjęcie: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Maraton w Berlinie to jeden z sześciu największych maratonów na świecie. Na tegoroczną edycje zapisało się ok. 45 tys. osób ze 150 krajów świata.

Policja usuwa aktywistów z trasy maratonu Zdjęcie: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

(DPA, AFP/mar)