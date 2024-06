80. rocznica masakry w Oradour. „Nieodkupiona zbrodnia”

Nigdy nie zapominajmy, co nacjonalizm i nienawiść uczyniły Europie! – apelował prezydent Niemiec w 80. rocznicę niemieckiej zbrodni w Oradour-sur-Glane we Francji.

Zbrodnia ta przeszła do historii jako największa masakra, dokonana przez Niemców w czasie II wojny światowej w Europie Zachodniej. 10 czerwca 1944 roku żołnierze 2. dywizji pancernej SS „Das Reich” wymordowali i spalili wioskę Oradour-sur-Glane w zachodniej Francji. Kobiety i dzieci zamknęli w kościele, mężczyzn zagonili do stodół i rozstrzelali. Kościół podpalili i ostrzelali, przez okna wrzucili granaty. Ofiarami masakry padły 643 osoby. Z życiem uszli tylko nieliczni.

W poniedziałek (10.06.2024), w 80. rocznicę tej zbrodni, jej ofiary upamiętnili wspólnie prezydenci Francji i Niemiec, Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier.

– W imieniu Niemiec chciałbym wyrazić mój ból i żal z powodu niepojętej, okrutnej i nieludzkiej zbrodni, którą popełnili tu Niemcy – mówił Steinmeier w miejscu pamięci w Oradour-sur-Glane. I podkreślił, że odczuwa wstyd za to, iż „mordercy pozostali bezkarni, a ciężka zbrodnia nie została odkupiona”. – Tutaj mój kraj zawinił po raz drugi – powiedział prezydent RFN.

Prezydenci Francji i Niemiec, Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier w Oradour-sur-Glane 10 czerwca 2024 r. Zdjęcie: Ludovic Marin/REUTERS

„Chrońmy naszą Europę!”

W swoim wystąpieniu, wygłoszonych po francusku, nawiązał również do niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego i sukcesów skrajnie prawicowych ugrupowań we Francji i Niemczech. – Unia Europejska jest naszą misją! Szczególnie w dzień po wyborach europejskich apeluję: Nigdy nie zapominajmy, co nacjonalizm i nienawiść wyrządziły Europie! Nigdy nie zapominajmy o cudzie pojednania, którego dokonała Unia Europejska! Chrońmy naszą zjednoczoną Europę! – apelował Steinmeier.

Prezydent Francji podkreślił zaś, że podstawą dla wspólnoty europejskiej było pojednanie francusko-niemieckie. – Na tym pojednaniu opiera się przyjaźń Niemiec i Francji i nasza Europa – powiedział Emmanuel Macron. – Będziemy pamiętać o Oradour, zawsze, bowiem historia nigdy nie zaczyna się od nowa – dodał. – I w tej pamięci, na popiołach Oradour, musimy wskrzesić siłę pojednania, korzenie naszego europejskiego projektu oraz naszą wciąż obecną wolę wolności, równości i braterstwa – mówił Macron.

Steinmeier jest drugim niemieckim prezydentem, który uczestniczył w uroczystościach upamiętnienia masakry w Oradour-sur-Glane. W 2013 roku miejsce to odwiedził w czasie wizyty państwowej we Francji ówczesny prezydent RFN Joachim Gauck.

(DPA,KNA/ widz)