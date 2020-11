Lempart dla „Die Zeit”: Jesteśmy na wojnie z rządem

„Dostaję dziennie około 300 gróźb – telefonicznych, w formie SMS-ów lub e-maila oraz listownie. Wyprowadziłam się ze swojego domu, ponieważ mój adres został opublikowany i nie byłam bezpieczna. Od dwóch tygodni nie byłam w swoim mieszkaniu” – powiedziała Marta Lempart w wywiadzie opublikowanym w środę wieczorem w internetowym wydaniu niemieckiego tygodnika „Die Zeit”.

„Gwałtowne kontrreakcje pokazują, że postępuję słusznie. Stałam się tak jakby tematem tytułowym wszystkich mediów rządowych” – dodała 41-letnia działaczka.

Polacy są wściekli

„Ludzie są wściekli, ponieważ podczas kryzysu Covid-19, gdy załamuje się system ochrony zdrowia, szkolnictwa oraz gospodarka, co powinno być priorytetem, rząd prowadzi ofensywę przeciwko przerywaniu ciąży i prawom kobiet” – tłumaczy Marta Lempart.

Liderka strajku zastrzegła, że chociaż uczestnicy protestów opowiadają się za świecką Polską, ich głównym wrogiem pozostaje rząd, a także policja i aparat ścigania, które „działają w interesie PiS, a nie w interesie państwa i obywatelek oraz obywateli”.

„Kaczyński w minionych tygodniach celowo zachęcał neofaszystów do przemocy i wzywał ich do obrony Polski. To nie jest jednak nasza walka. Zamiast kontrdemonstracji zorganizowaliśmy (11.11.2020) ośmiogodzinny event online: czyścimy fora i media społecznościowe z mowy nienawiści, zapraszamy do dyskusji ekspertów i piszemy wspólnie e-maile do rządu” – powiedziała.

Bruksela robi zbyt mało

Zdaniem Marty Lempart, Unia Europejska i kraje członkowskie Wspólnoty powinny zainteresować się protestami w Polsce, ponieważ ich uczestnicy „walczą o europejskie prawa podstawowe”. „Politycy UE rozmawiają z naszym represyjnym, kłamliwym, przestępczym rządem, zamiast posłuchać obywatelek i obywateli. W Parlamencie Europejskim odzywają się pojedyncze pozytywne głosy, lecz dzieje się zbyt mało, a jeśli, to za późno” – oceniła krytycznie Marta Lempart.

Jej zdaniem Komisja Europejska powinna kontynuować postępowanie przeciwko Polsce w sprawie naruszenia praworządności, zamiast czekać „aż wszyscy znajdziemy się w więzieniu”. „Potrzebujemy ochrony przed policją i prokuraturą” – dodała.

„Zaleczenie ran będzie zadaniem nowego rządu. Od tego są specjaliści, którzy znajdą jakieś rozwiązanie” – powiedziała Marta Lempart, odpowiadając na pytanie, jak przeciwdziałać głębokim podziałom w polskim społeczeństwie.

„Bycie miłą lub mediacja nie są moim zadaniem. Jestem potrzebna, ponieważ jesteśmy na wojnie” – podsumowuje rozmowę z „Die Zeit” liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

