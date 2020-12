Społeczeństwo

Kto pierwszy do szczepienia w Niemczech? Są wytyczne

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień opublikowała swoje wytyczne co do wyboru osób do zaszczepienia w pierwszej kolejności.

Szczepionka niemieckiej firmy BionTech

Szczepionka przeciwko koronawirusowi może zostać dopuszczona do użytku w Niemczech już niebawem. Wiadomo, że nie od razu będzie można podać ją wszystkim chętnym. Po pierwsze, nie ma jeszcze wystarczającej ilości preparatu. Po drugie, przeprowadzenie tak gigantycznej akcji szczepień to wielkie wyzwanie logistyczne. Zwłaszcza, że szczepionka wymaga bardzo trudnych warunków przechowywania. Dlatego od tygodni Niemcy zastanawiają się, kto powinien zostać zaszczepiony w pierwszej kolejności. Zalecenia w tej sprawie opublikowała w poniedziałek (08.12.2020) niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień, działająca przy Instytucie Roberta Kocha. Eksperci rekomendują, aby pierwszeństwo miały osoby w wieku powyżej 80 lat, opiekunowie osób starszych i chorych, a także pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych i oddziałów covidowych. Jak tłumaczy komisja, osoby te są najbardziej narażone na ciężki przebieg Covidu, a nawet zgon, czy też z powodu wykonywanej pracy są najbardziej narażeni na zakażenie albo mają stały kontakt z osobami z grup ryzyka. Konkretnie wymienia się mieszkańców domów spokojnej starości i domów opieki czy też personel medyczny na oddziałach transplantologii czy onkologii. W sumie w pierwszej fazie do zaszczepienia będzie ponad osiem milionów osób. Celem jest zapobieganie ciężkim przypadkom zachorowania na Covid, ochrona osób z podwyższonym ryzykiem zakażenia oraz ograniczenie zjawiska przenoszenia wirusa do społeczności osób szczególnie narażonych. Po pierwszej grupie następne w kolejności do szczepienia mają być m.in. osoby cierpiące na demencję i upośledzenie psychiczne, żyjący w ośrodkach opieki, a także ich opiekunowie. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn Jako kolejne grupy osób do szczepień wymienia się mieszkańców ośrodków dla uchodźców oraz ośrodków dla bezdomnych, w których często panuje tłok. Szczepionki mają też dostać osoby cierpiące na inne schorzenia oraz przedstawiciele zawodów istotnych systemowo, jak nauczyciele, policjanci, strażacy. Niemieckie ministerstwo zdrowia podkreśla, że zalecenia komisji mają jedynie charakter tymczasowy, bo nie ma jeszcze zgody Europejskiej Agencji Leków na dopuszczenie szczepionek. Komisja nie mogła przez to dokładnie przeanalizować wszystkich danych dotyczących efektywności i bezpieczeństwa preparatów. Niemiecka Fundacja Obrony Pacjentów domaga się tymczasem, aby grupa osób, które mają zostać zaszczepione w pierwszej kolejności, była znaczenie węższa. – Uznanie ponad ośmiu milionów osób za niemalże równouprawnione do uzyskania szczepionki jako pierwsze, nie może się udać – napisano. Zdaniem fundacji w pierwszej kolejności powinny być szczepione osoby wymagające stałej opieki i najciężej chore. (epd/szym) Obejrzyj wideo 02:47 Udostępnij Szczepionka na Covid-19. Gigantyczna operacja logistyczna Lufthansy Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3mKcX Szczepionka na Covid-19. Gigantyczna operacja logistyczna Lufthansy

