Kryzys ukraiński. Więcej niemieckich żołnierzy na Litwie

Rząd Niemiec prowadzi rozmowy z Litwą na temat wysłania dodatkowych żołnierzy Bundeswehry do tego kraju ze względu na kryzys ukraiński.

Niemiecka minister obrony Christine Lambrecht podkreśliła w wywiadzie dla dzienników wydawanych przez grupę medialną Funke, że już obecnie Niemcy dowodzą Batalionową Grupą Bojową NATO na Litwie.

Narady z państwami bałtyckimi

– Zasadniczo możliwe jest wysłanie oddziałów dla wzmocnienia tej grupy. Prowadzimy z Litwą rozmowy, co dokładnie byłoby sensownym posunięciem – dodała minister. W przyszłym tygodniu kanclerz Olaf Scholz zamierza spotkać się w Berlinie na naradzie z szefami państw i rządów trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

Lambrecht ponownie wykluczyła dostawy niemieckiej broni dla Ukrainy. Rząd w Kijowie poprosił w ostatnich dniach rząd Niemiec o dostawy określonego sprzętu wojskowego. Na liście jego życzeń znajdują się, między innymi, przenośne systemy rakiet przeciwlotniczych, karabiny przeciwko dronom, urządzenia obserwacyjne na podczerwień, noktowizory, urządzenia do wykrywania i usuwania min, cyfrowe radiostacje, stacje radarowe, specjalne pojazdy sanitarne oraz amunicja do dział automatycznych.

Zachód obawia się, że Rosja przygotowuje się do inwazji na Ukrainę. Rząd w Moskwie zaprzecza tym zarzutom. Kryzys ukraiński będzie głównym tematem spotkania kanclerza Olafa Scholza z prezydentem USA Joe Bidenem w poniedziałek (07.02.2022) w Waszyngtonie.

Minister obrony Niemiec nie chce wysyłać broni na Ukrainę

Duża liczba możliwych ofiar

Jak informuje „New York Times”, przedstawiciele administracji waszyngtońskiej liczą się z dużą liczbą ofiar śmiertelnych wśród żołnierzy i ludności cywilnej w razie wtargnięcia oddziałów rosyjskich na Ukrainę. Nowojorski dziennik, powołujący się na anonimowego wysokiego rangą przedstawiciela władz w Waszyngtonie, pisze, że liczba ofiar wśród ludności cywilnej może wynosić od 25 do 50 tysięcy osób. Według innych szacunków po stronie ukraińskiej mogłoby zginąć do 25 tysięcy żołnierzy, a po stronie rosyjskiej do 10 tysięcy.

Zaatakowanie Ukrainy przez Rosję także pociągnęłoby za sobą falę uchodźców, ocenianą na do 5 mln osób, z których większość skierowałaby się do Polski.

Zdaniem ekspertów Rosja już skierowała w drogę na granicę z Ukrainą około 70 procent sił potrzebnych do całkowitego zajęcia tego kraju. Za możliwy czas ataku przyjmuje się drugą połowę lutego, po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Do tego czasu mróz utrzyma także twardość podłoża, po którym będą mogły poruszać się czołgi i inne ciężkie pojazdy wojskowe, pisze „New York Times”.

(RTR, DPA, AP, AFP/jak)

