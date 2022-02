Kryzys na wschodzie. We wtorek spotkanie Scholz, Duda, Macron

O tym, że planowane jest spotkanie na najwyższym szczeblu w formacie Trójkąta Weimarskiego mówiło się od kilku dni. Teraz potwierdzono, że rozmowy pomiędzy kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem odbędą się 8 lutego w niemieckiej stolicy. Informację tę podała Kancelaria Prezydenta RP.

Zaproponowane przez francuskiego prezydenta spotkanie ma dotyczyć eskalacji napięć między Rosją a Ukrainą i wysiłków, by zapobiec nowej wojnie za wschodnią granicą UE i NATO. Od tygodni Rosja gromadzi na granicy z Ukrainą potężne siły wojskowe, co wygląda jak przygotowania do inwazji. Kreml zaprzecza jednak, że ma jakiekolwiek wrogie intencje.

Pytania do Scholza

Sytuację na granicy ukraińsko-rosyjskiej określa się jako jeden z największych kryzysów bezpieczeństwa w Europie od czasów zimnej wojny. Irytację wielu europejskich partnerów wywołuje przy tym postawa samych Niemiec, które sprzeciwiają się dostawom broni dla Ukrainy, a poszczególne partie koalicji rządowej zdają się nie mówić jednym głosem ws. gazociągu Nord Stream 2.

W samych Niemczech także krytykuje się rząd za brak zdecydowanej reakcji na kryzys na wschodzie i oskarża kanclerza Scholza o bierność. „Gdzie jest kanclerz?” - dopytywał w czwartek lider bawarskiej CSU Markus Soeder.

Nadchodzące dni będą jednak czasem dyplomatycznej ofensywy niemieckiego szefa rządu. W poniedziałek będzie rozmawiał w Waszyngtonie z prezydentem USA, we wtorek z przywódcami Polski i Francji, następnie z przywódcami państw bałtyckich. W następnym tygodniu Scholz poleci na Ukrainę, a potem na spotkanie w Moskwie z prezydentem Władimirem Putinem.

W środowym wywiadzie dla telewizji ZDF kanclerz Scholz starał się przekonywać, że jego rząd ma jasną linię w sprawie kryzysu, a mianowicie, że Rosja zapłaci bardzo wysoką cenę za naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, ale nadal jest gotowość do dialogu. „Ta wiadomość została w Rosji zrozumiana” - mówił w odniesieniu do zakulisowych rozmów w tej sprawie.

