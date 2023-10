Krytyka wizyty emira Kataru w Berlinie

Kanclerz i prezydent Niemiec spotkali się w czwartek (12.10.23) w Berlinie z emirem KataruTamimen Hamadem Al Sanim. Głównym tematem podczas obiadu w Urzędzie Kanclerskim zapewne był atak Hamasu na Izrael. Hamas jest przez UE, USA, Niemcy i inne kraje uznany za organizację terrorystyczną.

Początkowo zaplanowano, że podczas spotkania mowa będzie o zawartym w ubiegłym roku partnerstwie energetycznym. Przewiduje ono w szczególności dostawy do Niemiec (do 2026 roku) skroplonego gazu z Kataru w celu zastąpienia rosyjskich dostaw gazu. W listopadzie ubiegłego roku podpisano dwie umowy między Qatar Energy a amerykańską firmą Conoco Phillips, która ma dostarczać gaz do Brunsbuettel. Umowa może pokryć około trzech procent rocznego zapotrzebowania Niemiec.

Wizycie emira Kataru w stolicy Niemiec towarzyszą krytyczne głosy, także ze strony koalicji rządowej (Zieloni, FDP, SPD). Ponieważ Katar wspiera finansowo Hamas, rzecznik ds. polityki energetycznej klubu parlamentarnego FDP, Michael Kruse, zażądał natychmiastowego zawieszenia partnerstwa energetycznego z Katarem. W rozmowie z portalem „Zeit Online” powiedział, że „należy skończyć z tym pośrednim finansowaniem terroryzmu”. Dodał także, że do zawierania przyszłych partnerstw energetycznych może dochodzić tylko z partnerami, którzy uznają prawo państwa Izrael do istnienia i nie będą go zwalczać.

W jaki sposób Katar wspiera Hamas?

W przeciwieństwie do Iranu, wsparcie Kataru dla Hamasu nie polega na dostawach broni. Katar wspiera organizację terrorystyczna Hamas przede wszystkim politycznie i finansowo, chociażby w odbudowie infrastruktury. Przywódca Hamasu Ismail Haniya mieszka w Katarze. Kraj ten jest bogaty w ropę i gaz i wzywa do ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie.

W czwartek rano w Bundestagu Olaf Scholz podkreślił konieczność współpracy z emiratem po ataku na Izrael. Kanclerz Niemiec podkreślił, że Katar pełni ważną rolę mediatora, „z której korzysta również w ostatnich dniach”. Dodał także, że jest w bliskim kontakcie z prezydentem Egiptu Abdelem Fattahem al-Sisim, który również posiada kanały komunikacji ze Strefą Gazy. Scholz zapowiedział również, że jeszcze w czwartek będzie rozmawiał z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

– Wszyscy troje mogą odegrać ważną rolę w mediacji i deeskalacji obecnej sytuacji – stwierdził polityk SPD i zwrócił się do tych, którzy krytykują utrzymywanie kontaktów z wymienionymi przywódcami. – Byłoby nieodpowiedzialne nie wykorzystać wszystkich kontaktów, które mogą pomóc w tej dramatycznej sytuacji – tłumaczył. Dodał, że odbywa się to „w ścisłym porozumieniu z Izraelem i dla tych, którzy zostali porwani przez Hamas”.

Rano emir Kataru został już przyjęty przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Konferencja prasowa z udziałem emira Kataru i Olafa Scholzem nie została zaplanowana.

