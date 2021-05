Koronawirus w Niemczech. Zmalał ważny wskaźnik

W walce z pandemią Niemcy poczyniły znaczne postępy. Urzędy zdrowia (odpowiednik sanepidów) zgłosiły w piątek rano (14.05.2021) 11.336 nowych przypadków COVID-19. To o 7149 mniej niż jeszcze tydzień temu.

Oznacza to kontynuację pozytywnego trendu. Zmalał także ważny wskaźnik, od którego zależy łagodzenie restrykcji pandemicznych. Chodzi o siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności, liczony na 100 tys. mieszkańców, który teraz spadł w całych Niemczech do poziomu 96,5. To pierwszy spadek poniżej 100 od 20 marca 2021.

Powolne otwieranie

Spadek zachorowań sprawia, że kilka niemieckich landów łagodzi restrykcje. Od 21 maja w Berlinie mają zostać otwarte ogródki w kawiarniach i restauracjach. Warunkiem wstępu jest posiadanie aktualnego negatywnego testu na koronawirusa (nie może być starszy niż 24 godziny) lub pełne zaszczepienie.

Od Zielonych Świątek otwiera się dla turystów Bawaria. Przyjmować będą hotele, pensjonaty, kempingi, a nawet schroniska młodzieżowe. To samo dotyczy kolejek linowych i żeglugi po rzekach i jeziorach. W całym Szlezwiku-Holsztynie otwarta jest już gastronomia na zewnątrz, a od poniedziałku, 17 maja, cały land otworzy się dla turystów.

Szlezwik-Holsztyn: niska zachorowalność, turyści wracają

W regionach różna sytuacja

Nadal jednak istnieją duże różnice regionalne. W Turyngii we wschodnich Niemczech wskaźnik zachorowalności jest najwyższy i wynosi 148,5. Podobnie jest w Saksonii, gdzie wynosi 133,9. Nieco powyżej granicy 100 zachorowań plasują się Nadrenia Północna-Westfalia (103), Saksonia-Anhalt (103) i Kraj Saary (102). Najmniej przypadków COVID-19 odnotowuje Szlezwik-Holsztyn, gdzie wskaźnik zachorowalności wynosi zaledwie 42,8.

Obowiązujące w Niemczech przepisy federalne dotyczące walki z pandemią mówią, że powyżej wskaźnika zachorowalności równego 100 lokalne władze muszą wprowadzić dodatkowe obostrzenia, takie jak godzina policyjna czy jeszcze surowsze ograniczenie kontaktów społecznych.

190 zgonów

Według danych niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (RKI) w związku z COVID-19 13 maja 2021 odnotowano 190 nowych zgonów. Liczba ofiar koronawirusa w Niemczech wzrosła do 85.848.

W Niemczech coraz niższy jest wskaźnik R, zwany również współczynnikiem reprodukcji wirusa. Jego siedmiodniowa wartość wynosi obecnie 0,87. Oznacza to, że 100 nosicieli wirusa zaraża średnio 87 innych osób. Jeśli osiąga on wartości poniżej 1, jest to dobrym znakiem, który oznacza powolne wygasanie epidemii.

Postęp w szczepieniu

Wzrosło z kolei nieznacznie tempo szczepień w Niemczech, choć i tak Niemcom daleko do innych krajów europejskich. Do tej pory przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki otrzymał co trzeci mieszkaniec Niemiec. W pełni zaszczepionych jest około jednak dziesiąta społeczeństwa.

Aby w Niemczech zrezygnować w dużym stopniu z restrykcji sanitarnych odporność na koronawirusa musi posiadać około 80 procent społeczeństwa – powiedział szef RKI, głównego instytutu naukowego doradzającego niemieckiemu rządowi w walce z pandemią. Oznacza to, że owych 80 procent musi być albo w pełni zaszczepionych, albo zaszczepionych jedną dawką, jeśli już przeszli COVID-19.

