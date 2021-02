Koronawirus w Niemczech nie popuszcza. Wysoka liczba infekcji

Szef Instytutu Roberta Kocha (RKI) – głównej instytucji naukowej zajmującej się w Niemczech zwalczaniem koronawirusa – nie robi wielkich nadziei. Obok pozytywnego rozwoju są „wyraźne sygnały zmiany trendu” na gorsze – ostrzegał Lothar Wieler na konferencji prasowej. – Musimy dalej konsekwentnie stosować wszystkie środki, w przeciwnym razie grozi nam trzecia fala – mówił.

RKI zarejestrował w piątek, 26 lutego, 9997 nowych przypadków infekcji koronawirusem. W związku z COVID-19 zmarły w ciągu ostatnich 24 godzin 394 osoby. Nieznacznie wzrósł siedmiodniowy wskaźnik infekcji na 100 tys. i wynosi obecnie 62,6.

Lothar Wieler: groźba trzeciej fali

Wskaźnik ten jest kluczowy przy nakładaniu lub łagodzeniu restrykcji pandemicznych. Celem rządu w Berlinie i rządów krajów związkowych jest obniżenie incydencji poniżej 35. Obecnie jednak tendencja jest odwrotna, a kanclerz Angela Merkel ostrożnie reaguje na pytania o stopniowe znoszenie lockdownu, chociażby przez wprowadzenie masowych testów.

Kiedy otwarcie?

Przede wszystkim należy dokładnie zbadać, „czy dzięki wzmożonym testom, także tym we własnym zakresie, możemy stworzyć bufor, która pozwalałby na nieco wyższy niż 35 przypadków wskaźnik” – powiedziała Angela Merkel po konsultacjach na szczycie UE. Dodała, że mimo testów robionych we własnym zakresie nie można generalnie zrezygnować ze wskaźnika incydencji, ani od razu wszystkiego otwierać.

Jednak presja ze strony przedsiębiorstw jest ogromna. Przede wszystkim handel detaliczny stanowczo domaga się, aby otwarcia śródmieści nie uzależniać od 35 przypadków. Przedstawiciele branżowych związków domagają się od Angeli Merkel, aby 3 marca podczas kolejnej konferencji rządowej poświęconej walce z koronawirusem przedstawiła jednolitą strategię otwarcia. Handel i jego pracownicy muszą mieć w końcu perspektywę na przyszłość – napisali przedstawiciele branży w liście do Merkel. Wskazywali na „brak perspektyw i rosnącą z każdym dniem niepewność, które w obliczu groźby utraty podstaw egzystencji wywołują u handlowców wściekłość i zwątpienie” – czytamy. Autorzy listu zaznaczają, że nie wystarczy zapowiedź, iż do otwarcia dojdzie przy stabilnym wskaźniku 35 nowych infekcji. „Nasze firmy potrzebują usilnie pewności planowania, na jakich warunkach i w jakim czasie będą mogły się otworzyć” – apelują do niemieckiej kanclerz.

Restauracje w okresie Wielkanocy

Ostrożni w obietnicach są też inni politycy. Premier Bawarii Markus Soeder wyobraża sobie stopniowe otwarcie, ale „rozsądnie i ostrożnie”. W obliczu mutacji (koronawirusa) nie możemy wyruszyć w lot na oślep. Pośpieszne otwieranie nikomu nie pomoże” – mówił w wywiadzie dla sieci redakcji RND.

Nieczynny lokal w Stuttgarcie

Z kolei minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier po wirtualnej konferencji z ministrami krajów związkowych wyraził nadzieję, że restauracje, przynajmniej na zewnątrz, będą czynne w okolicach świąt wielkanocnych.

Od 1 marca w większości krajów zwiazkowych Niemiec otwarte zostaną salony fryzjerskie, sklepy ogrodnicze i kwiaciarnie.

Pomoc dla rodzin i firm

Niemiecki parlament przyjął w piątek kolejne pakiety pomocowe dla rodzin i firm. Rodzinom zostanie wypłacony w tym roku dodatkowy zasiłek rodzinny w wysokości 150 euro na dziecko. W ubiegłym roku już raz wypłacono taki bonus – wówczas wynosił on 300 euro na dziecko.

Ponadto każdej osobie bezrobotnej pobierającej zasiłek Hartz IV wypłaconych zostanie jednorazowo 150 euro. Przedłużony zostanie także łatwiejszy dostęp do zasiłku przez ochronę oszczędności osób, które starają się o to świadczenie. Uchwalony przez Bundestag pakiet socjalny obejmuje także przedłużenie zwrotu kosztów obiadu dla dzieci z rodzin potrzebujących w związku z nieczynnymi stołówkami szkolnymi.

Pakiet pomocowy dla firm obejmuje z kolei m.in. niższy podatek VAT na posiłki w lokalach gastronomicznych. Obniżone z 19 do 7 procent stawki będą obowiązywać do końca 2022 roku.

Firmy mają też skorzystać na rozszerzeniu przeniesienia straty podatkowej, która umożliwi im rozliczenie aktualnych strat ze wcześniejszymi zyskami. W tym przypadku podwojono do 10 mln euro najwyższą możliwą sumę, a w przypadku wspólnego rozliczania się par – do 20 mln. Dzięki temu firmy zapłacą niższy podatek.

