Koronawirus w Niemczech. Kraje związkowe zamykają szkoły

W Niemczech sprawy edukacji leżą w gestii krajów związkowych. Wiele z nich zapowiedziało już zamknięcie szkół i przedszkoli od poniedziałku 16 marca do ferii rozpoczynających się przed Wielkanocą. Takie decyzje zapadły w Bawarii, Dolnej Saksonii, Kraju Saary, Hamburgu, Szlezwiku-Holsztynie, Bremie i Nadrenii-Palatynacie. Burmistrz Berlina zarządził stopniowe zamykanie szkół i przedszkoli od poniedziałku.

Ponadto w stolicy Niemiec ograniczony zostanie transport publiczny.

Szkoły będą zamknięte także w najbardziej dotkniętym koronawirusem landzie Nadrenii Północnej-Westfalii. Oczekiwana jest jeszcze decyzja ministerstwa edukacji Badenii-Wirtembergii.

Bawaria zakazuje odwiedzin

Decyzje rządów landowych zapadły po spotkaniu w czwartek wieczorem (12.03.2020) z kanclerz Angelą Merkel i ekspertami ds. zdrowia. Merkel miała mówić o największej próbie wytrzymałości od 50, a nawet 70 lat. Po spotkaniu podkreślano jednak, że nie wszystkie kraje związkowe podejmą takie same decyzje w sprawie zamknięcia szkół.

Rząd Bawarii zakazał ponadto odwiedzin w ośrodkach opiekuńczych i domach spokojnej starości.

Premier Kraju Saary Tobias Hans zapowiedział, że powinna być zapewniona opieka nad dziećmi w nagłych wypadkach. Premier Saksonii-Anhalt Reiner Haseloff wskazał na odmienną sytuację w różnych częściach Niemiec, a także różnice między miastami a obszarami wiejskimi. Na wschodzie Niemiec i na północy liczba zachorowań jest na razie znacznie niższa niż na zachodzie i południu kraju. Dlatego uczestnicy spotkania zgodzili się na wspólne zalecenie rządu federalnego i rządów krajów związkowych o uwzględnieniu szczególnych uwarunkowań regionalnych.

Scenariusz jak we Włoszech

Jak informuje Instytut Roberta Kocha (RKI), liczba potwierdzonych przypadków wirusa COVID-19 w Niemczech wzrosła do 2369 (stan 12 marca wieczorem). To o 10 procent więcej niż dzień wcześniej. Szef RKI Lothar Wieler mówił o „bardzo dynamicznym” rozwoju.

Do tej pory zmarło w Niemczech pięć osób zarażonych wirusem oraz jeden obywatel Niemiec w Egipcie. To o wiele mniej niż w innych dużych krajach UE.

Najwięcej przypadków koronawirusa odnotowują Nadrenia Północna-Westfalia (688), Bawaria (500) i Badenia-Wirtembergia (454)

RKI nie wyklucza w Niemczech podobnego scenariusza jak we Włoszech. Ze względu na brak miejsc i sprzętu personel niektórych szpitali we Włoszech jest zmuszony do decydowania, który z pacjentów zostanie podłączony do respiratora, a który nie. Lothar Wieler ma jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie. Służą temu aktualne wysiłki.

