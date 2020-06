Koronakryzys sprzyja rozwodom

Istnieją zasadniczo dwie grupy chętnych do rozwodu – z jednej strony są to pary, które skłoniło do tego kroku „wspólne przebywanie w zamkniętej przestrzeni”. Inne pary żyły już dłuższy czas w separacji i teraz, w związku z czasem, jaki dzięki pandemii miały na zastanowienie się, podjęły decyzję o rozwodzie. Do takiego wniosku doszła adwokatka Alicia von Rosenberg, na której zlecenie instytut demoskopii Civey przeprowadził sondaż.

W kancelariach prawnych już znacznie wzrosło zapotrzebowanie na porady związane z rozwodem, podkreśla Rosenberg. Według sondażu 2,2 proc. respondentów przyznało, że podjęło decyzję o rozwodzie między końcem marca a końcem maja, czyli w czasie najbardziej rygorystycznych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. W tym samym czasie 2018 r. grupa potencjalnych rozwodników wyniosła tylko 0,42 wszystkich małżeństw.

Większość małżeństw decydujących się na rozwód robi to „w rozsądny sposób”, podkreśla Alicia von Rosenberg. Niemniej często potrzebują one porady prawnej. Instytut Civey przeprowadził badanie 9 i 10 czerwca wśród 2,5 tys. par małżeńskich.

(AFP/stas)