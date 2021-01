Konto bankowe w Niemczech z polskim meldunkiem. Jest taka opcja

Otwarcie konta w niemieckim banku zwykle nie jest możliwe bez czasowego czy stałego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec. Wskaźnik odrzuconych wniosków jest wysoki i mogą istnieć różne powody, ale banki niechętnie podają je do wiadomości publicznej.

Tradycyjne banki oddziałowe, takie jak Sparkasse, Volksbank, Postbank, Commerzbank czy Deutsche Bank, zazwyczaj odmawiają otwarcia takiego rachunku. Jak wyjaśnia DW szef działu prasowego i marketingu Volksbanku w regionie Renu i Kolonii Karl-Heinz Gingter, „banki te ograniczają się do klientów z własnego obszaru działalności”. Co więcej, „korespondencja (wyciągi z konta itp.) jest jeszcze często wysyłana pocztą, a to staje się problematyczne, jeśli mieszka się za granicą”.

Banki bezpośrednie

Dlatego zaleca on szukanie odpowiedniej oferty u tzw. banków bezpośrednich (Direktbank), gdzie istnieją różne podmioty oferujące bezpłatne konta, często również bezpłatne karty kredytowe. Nawet jeśli klient nie mieszka w Niemczech.

Zdaniem Karla-Heinza Gingtera banki bezpośrednie mają tę zaletę, że „zarządzanie kontem (np. przelewy, komunikacja z pracownikami banku) odbywa się wyłącznie online, a wyciągi z konta są udostępniane za pomocą poczty elektronicznej lub jako plik do pobrania”. Poza tym można z nich korzystać wszędzie bez względu na miejsce zamieszkania.

Szansa na niemieckie konto w Polsce

Lista niemieckich banków bezpośrednich jest spora: m.in. Deutsche Kredit Bank DKB, comdirekt, Postbank Giro direkt. Ale jak się okazuje, ich oferta jest skierowana tylko do osób, które posiadają czasowe lub stałe miejsce zamieszkania w Niemczech. Kto cierpliwie szuka natknie się w końcu na Bank N26. Umożliwia on prowadzenie konta w Niemczech w euro, także dla osób zamieszkałych w Polsce, które nie posiadają czasowego czy stałego miejsca zamieszkania w Niemczech.

Bank N26 jest jednym z najmłodszych banków bezpośrednich posiadających niemiecką licencję bankową, który działa na rynku niemieckim. Chociaż powstał dopiero w 2013 roku, w ciągu ostatnich lat udało mu się zdobyć łącznie ponad cztery miliony klientów w 25 krajach oraz w USA. Niemiecka licencja bankowa stawia go na równi z innymi bankami komercyjnymi (oddziałowymi) działającymi w Niemczech, takimi jak Comerzbank, Postbank czy ING-DiBa.

Nowoczesne konto bez opłat

Wszystkie operacje, jak przelewy czy zakładanie lokat na koncie Banku N26 można obsłużyć dzięki aplikacji mobilnej ze smartfonów lub dzięki na stronie internetowej banku. W obu przypadkach przelewy online SEPA (do Niemiec i Polski) są darmowe. Ale w przypadku przelewu na konto złotówkowe, kwota w euro zostaje przeliczona w ramach TransferWise po aktualnym kursie. W kwocie tej będzie także zawarta niewielka prowizja za przewalutowanie.

Darmowa Mastercard

Zakładając konto standardowe w banku N26 otrzymuje się w pakiecie darmową kartę Mastercard, którą można pobierać pieniądze ze wszystkich bankomatów w Niemczech i na świecie. W Niemczech są jednak pewne ograniczenia. Jeśli na konto wpływa co najmniej 1000 euro miesięcznie, można dokonać pięciu wypłat na miesiąc. W innym wypadku tylko trzy wypłaty miesięcznie. Mastercard jest kartą debetową, co oznacza, że wszystkie transakcje rozliczane są na bieżąco ze środków na koncie. W przypadku ich braku transakcja zostanie odrzucona. Maksymalny limit dzienny transakcji tą kartą wynosi 5000 euro.

Standardowe przesłanie Mastercard na adres zamieszkania w Polsce wskazany we wniosku o otwarcie konta jest bezpłatne. Karta zostanie wysłana po weryfikacji danych osobowych i powinna dotrzeć do właściciela w ciągu dwóch tygodni. Można też wybrać opcję ekspresową, ale pobierana jest za nią opłata 30 euro.

Otwarcie konta N26

Cały proces zakładania konta odbywa się drogą internetową na stronie Banku N26 i wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim. Najpierw należy wypełnić formularz otwarcia konta. Następnie wymagane jest potwierdzenie danych osobowych, podanych w formularzu. Chodzi o przesłanie za pomocą aplikacji N26 zdjęć dokumentu tożsamości (dowodu lub paszportu).

Warto pamiętać, że do otwarcia konta potrzebny będzie telefon komórkowy z systemem Android (wersja 6 lub nowsza) bądź iPhone (co najmniej model 5s lub nowszy).

Aby aktywować konto i otrzymać kartę Mastercard, po jego otwarciu i potwierdzeniu danych osobowych, koniecznie trzeba przelać na konto dowolną sumę pieniędzy, ale minimum 10 euro. To warunek, aby mieć dostęp do wszystkich funkcji konta N26.

O czym warto pamiętać

Rachunek bankowy jest prowadzony wyłącznie w euro. Dostęp do konta posiada wyłącznie osoba je otwierająca. Nie ma też możliwości zamówienia drugiej karty, np. dla partnera. Bank oferuje również konto oszczędnościowe, ale usługa jest dostępna jedynie dla kont otwartych na adres w Niemczech lub w Austrii.