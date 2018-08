Koniec zmiany czasu? Komisja Europejska zdecyduje

Ponad 80 proc. uczestników internetowej ankiety chce zniesienia zmiany czasu. Uważają, że przestawianie wiosną i jesienią zegarków jest zbyt uciążliwe. Szczególnie Niemcy opowiadają się za końcem takiego rozwiązania. Wśród 4,6 mln uczestników unijnej ankiety ponad 3 mln pochodzi z Niemiec – poinformowała Niemiecka Agencja Prasowa (DPA). Nie pomniejsza to jednak znaczenia sondażu – cytuje jednego z europarlamentarzystów.

Teraz wiele wskazuje na to, że Komisja Europejska uwzględni wynik głosowania i będzie dążyć do zmiany odpowiedniego rozporządzenia. Z kręgów unijnych dochodzi, że komisarz Violeta Bulc już w czwartek (30.08.2018) chce przedstawić stosowną propozycję.

Już tylko czas letni?

Uczestnicy internetowej ankiety mogli też odpowiedzieć na pytanie, czy w razie likwidacji zmiany czasu ma obowiązywać czas zimowy, czy letni? Większość odpowiedziała, że czas letni – donosi DPA.

Zmiana czasu ponoć szkodliwa dla zdrowia

W tę decyzję Unia Europejska nie chce jednak ingerować. Państwa członkowskie musiałyby same dla siebie zdecydować, który czas wybiorą, ryzykując przy tym, że sąsiadujące kraje należałyby do różych stref czasowych. Obecnie w UE obowiązują trzy strefy czasowe.

Oszczędność energii

Zmiana czasu już od dawna wywołuje ożywione dyskusje i spory. Na początku tego roku naciskał w tej kwestii Parlament Europejski. Parlamentarzyści zaapelowali do Komisji Europejskiej, by przeanalizowała wady i zalety obecnego stanu rzeczy i zajęła się ewentualną likwidacją zmiany czasu. Wskazywali przy tym na analizy naukowe potwierdzające, że przestawianie zegarków może mieć „negatywne konsekwencje dla zdrowia”. Komisja Europejska zainicjowała w lipcu ankietę, która trwała do połowy sierpnia. Ankieta – jak sugerowała eurokomisja – nie jest jednak żadnym referendum ani wyłącznym argumentem w całej sprawie.

Pionierami czasu letniego w Europie były Niemcy. Po raz pierwszy zaczęto przestawiać zegarki w Cesarstwie Niemieckim w latach 1916-1918. Teraz czas letni nieprzerwanie obowiązuje od 1980 roku. Powodem zmiany była oszczędność energii. W Polsce zmiana czasu na letni następuje nieprzerwanie od 1977 r. Zawsze w ostatnią niedzielę marca (o godzinę do przodu) i ostatnią niedzielę października (o godzinę do tyłu).

(dw, dpa)/dom