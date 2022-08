Koniec unijnych wiz dla rosyjskich turystów?

Czy Rosjanie powinni mieć możliwość podróżowania do krajów Unii Europejskiej? W Niemczech przeciwko wjazdowi rosyjskich turystów występuje głównie opozycja: „Wizy turystyczne dla Rosjan muszą zostać wstrzymane” - powiedziała w poniedziałek gazecie „Bild” Andrea Lindholz, posłanka CSU i wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu. Kanclerz Olaf Scholz i inni członkowie partii rządowych opowiedzieli się przeciwko całkowitemu zakazowi wjazdu do kraju urlopowiczów z Rosji.

Niemiecki rząd nie jest jedynym w UE, który waha się w tej kwestii. W końcu sama Komisja Europejska dostrzega w ewentualnym zakazie problemy prawne i zgłasza zastrzeżenia natury humanitarnej - zwłaszcza w przypadku przedstawicieli opozycji w Rosji. Ale kilka państw UE, zwłaszcza na wschodzie, już ograniczyło wydawanie wiz Rosjanom i zawiesiło wydawanie tzw. wiz krótkoterminowych, które pozwalają dość łatwo wjechać turystom. Teraz naciskają na to, czego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, oczekuje również od Unii Europejskiej: jednolitego rozwiązania unijnego, które zapobiegnie swobodnemu podróżowaniu obywateli Rosji w UE.

Urmas Reinsalu w Kijowie (z prawej.): Minister spraw zagranicznych Estonii chce zrealizować na szczeblu UE postulat prezydenta Ukrainy Wołodymira Zeleńskiego (z lewej) o niewpuszczaniu rosyjskich turystów do UE

W praktyce, wjazd Rosjan do wielu krajów UE jest już ograniczony przez wzajemne zamknięcie przestrzeni powietrznej: samolotom z Rosji nie wolno lądować w UE i odwrotnie. Właśnie dlatego w ostatnich miesiącach szczególnie duża liczba Rosjan wjechała do UE przez państwa unijne graniczące bezpośrednio z Rosją: Finlandię, kraje bałtyckie i Polskę. Tamtejsze rządy już zapowiedziały lub wdrożyły kroki, które mają to zakończyć.

Przegląd: które kraje chcą ograniczyć przyznawanie wiz turystycznych Rosjanom?

ESTONIA

Najbardziej wysunięta na północ z trzech republik bałtyckich od pewnego czasu nie wydaje nowych wiz ani zezwoleń na pobyt obywatelom Rosji. Od czwartku ubiegłego tygodnia, nawet z wciąż ważną wizą, mogą oni wjechać tylko wtedy, gdy mogą udowodnić swoje tam zamieszkiwanie lub mający w Estonii krewnych.

ŁOTWA

Rząd w Rydze również popiera ograniczenie wjazdu obywateli Rosji do UE. Obecnie kraj ten wydaje Rosjanom wizy wyłącznie w celu umożliwienia im uczestnictwa w pogrzebach bliskich krewnych na Łotwie.

LITWA

Podobnie jak Łotwa i Estonia, również trzecia republika bałtycka, Litwa, w dużej mierze zawiesiła wydawanie wiz osobom z Rosji. W zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis wyjaśnił, dlaczego Wilno popiera propozycję jednolitego, całkowitego zakazu wjazdu rosyjskich turystów do UE: obecnie obywatele rosyjscy mogą uzyskać wizę w konsulacie któregokolwiek państwa UE i wjechać przez jeden z krajów sąsiadujących z Rosją, aby spędzić wakacje gdziekolwiek w UE.

FINLANDIA

Ten nordycki kraj ma najdłuższą ze wszystkich państw UE granicę z Rosją. Każdego dnia Rosjanie przyjeżdżają na granicę, aby uzyskać krótkoterminowe wizy do UE. Teraz rząd w Helsinkach chce ograniczyć ich wydawanie dla turystów z Rosji. Zgodnie z fińskim prawem nie jest to właściwie możliwe - wyjaśnił minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto. Ale dzięki skróceniu godzin otwarcia urzędów, od września ma być wydawanych tylko 100 takich pozwoleń na wjazd zamiast dotychczasowych 1000. Finlandia chce ułatwić życie Rosjanom, którzy chcą przyjechać do Finlandii z ważnego powodu, np. do pracy lub w celu odwiedzenia członków rodziny.

CZECHY

Zaledwie kilka dni po ataku Rosji na Ukrainę, rząd w Pradze przestał wydawać wizy obywatelom rosyjskim i - krótko potem - białoruskim. Wspiera również proces zmierzający do podjęcia jednolitej decyzji przez UE. Jako obecny przewodniczący Rady UE, Czechy mogą umieścić tę kwestię w porządku obrad szczytu UE w Czechach pod koniec miesiąca.

Być może wkrótce zrobi się tu tłoczniej: plaża niedaleko Sankt Petersburga

POLSKA

Rząd w Warszawie opowiada się za ogólnounijnym programem zawieszenia wiz turystycznych dla obywateli Rosji. Polska planuje w najbliższych tygodniach przyjąć krajowe rozwiązanie w tym zakresie. Wyjątkowe przypadki mogą pozostać wyłączone z zakazu wizowego.

DANIA

Dania planuje ograniczyć wydawanie wiz obywatelom Rosji na poziomie krajowym, ale chce, by inne państwa członkowskie poszły w jej ślady: - Propozycja Estonii jest rozsądna - powiedział duński minister ds. integracji Kore Dyubvad. - Przecież teoretycznie wystarczyłoby, aby jakiś kraj bez problemu wydał wizy Schengen obywatelom Rosji, aby mogli oni podróżować po całej UE – powiedział.

HOLANDIA

Holandia zawiesiła wydawanie wiz krótkoterminowych pod koniec kwietnia, po tym jak kilku członków holenderskiej ambasady w Moskwie zostało wydalonych z kraju. Jednak kraj ten pokazuje również, jak mogłyby wyglądać system wyjątków od reguły. Wizy krótkoterminowe nadal mogą być wydawane z „przekonujących powodów humanitarnych”. Zakazem nie są objęte również wizy długoterminowe.