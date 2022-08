Kanclerz Niemiec: „To wojna Putina, a nie Rosjan”

Kanclerz Niemiec, po spotkaniu z szefami rządów krajów skandynawskich powiedział w poniedziałek (15.8.22) wieczorem w Oslo: „To jest wojna Putina, a nie Rosjan”. Przyznał jednocześnie, że w Unii Europejskiej słusznie trwa dyskusja na ten temat, ale – jego zdaniem – nie można opozycyjnym Rosjanom, którzy chcą przyjechać do Europy i spośród których wielu przebywa już w krajach UE, utrudniać wyjazdu.

Szefowe rządów Finlandii i Danii, Sanna Marin i Mette Frederiksen, podkreśliły z kolei, że należy rozważyć zakaz wydawania wiz Rosjanom. Marin już wcześniej tłumaczyła, że nie do przyjęcia jest to, iż Rosjanie mogą spędzać wakacje w UE mimo trwającego ataku na Ukrainę. Premier Szwecji Magdalena Andersson przyznała, że jej rząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie i wyjaśniła, że istnieją dobre argumenty za i przeciw takiej decyzji. W spotkaniu uczestniczyli również – jako gospodarz – szef rządu Norwegii Jonas Gahr Store i premier Islandii Katrin Jakobsdottir.

Rosjanie kupuja towary objęte unijnymi sankcjami

Finlandia, Estonia i Litwa – jako kraje graniczne z Rosją – wezwały do wprowadzenia zakazu wydawania wiz Rosjanom. Doprowadziło to do ożywionej debaty w tych krajach, również dlatego, że Rosjanie zaopatrują się tam w towary objęte unijnymi sankcjami. Inni z kolei wyjeżdżą na wakacje do innych krajów strefy Schengen. Polska także opowiedziała się za wprowadzeniem takiego zakazu wizowego.

Kwestia ta prawdopodobnie będzie omawiana na kolejnym posiedzeniu szefów dyplomacji krajów UE.MSZ Niemiec zwróciło uwagę, że zakaz wizowy dotknąłby nie tylko turystów z Rosji, ale także krewnych Rosjan czy studentów mieszkających w Niemczech.

(RTR/gwo)