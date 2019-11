Koniec ery Bercowa. Polityk opozycji nowym spikerem Izby Gmin

Moment, w którym Johnson się złamał. Telefon od Merkel i twitt Tuska

Boris Johnson po rozmowie z Angelą Merkel był w sytuacji bez wyjścia. Ruch, który wtedy wykonał, zaskarbił mu szacunek w Brukseli. W UE zrozumieli, że jeśli ktoś może doprowadzić do Brexitu z umową, to tylko on. (21.10.2019)