Konflikt na wschodniej Ukrainie. Moskwa opublikowała poufną korespondencję

Rzecznik MSZ w Berlinie powiedział, że przyjęto do wiadomości publikację „poufnej korespondencji” na polecenie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. – Uważamy ten krok za naruszenie zwyczajów dyplomatycznych – stwierdził.

Niemcy i Francja od miesięcy intensywnie pracują nad kontynuacją negocjacji i wdrożeniem konkretnej agendy pokojowej opartej na porozumieniach mińskich. – W tym celu przedstawiliśmy kilka konkretnych propozycji spotkania ministrów spraw zagranicznych w formacie normandzkim – dodał rzecznik, odnosząc się do październikowych uzgodnień między kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. – Rosja odmówiła udziału w takim spotkaniu – powiedział rzecznik zapytany przez Deutsche Welle. I dodał: – Wzywamy Rosję do powrotu do stołu negocjacyjnego i kontynuowania naszych rozmów w sprawdzonych formatach i według sprawdzonych zasad.

Merkel nie jest zaskoczona

W odpowiedzi na pytanie Deutsche Welle Angela Merkel przyznała, że nie jest szczególnie zaskoczona publikacją korespondencji. – Wiele z moich listów czytam w gazecie – odparła. Z pewnością, nikt nie miał nic do ukrycia. – Ale to, dlaczego nie doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych, to z pewnością jest zupełnie inaczej postrzegane przez stronę francuską i niemiecką z jednej strony, a przez stronę rosyjską z drugiej. I zawsze bardzo tego żałowałam – mówiła niemiecka kanclerz. Merkel dodała, że zwróciła się do prezydenta Rosji o zorganizowanie takiego spotkania jeszcze za jej kadencji. – Niestety, nie doszło do tego. I dlatego bardzo tego żałuję.

Moskwa: błędna interpretacja

W środę, 17 listopada, ministerstwo spraw zagranicznych w Moskwie opublikowało serię listów dyplomatycznych, które mają pokazać, że stanowisko Rosji w rozmowach na temat wschodniej Ukrainy jest źle interpretowane. Korespondencja dyplomatyczna między Ławrowem a jego odpowiednikami z Francji i Niemiec, Jean-Yves Le Drianem i Heiko Maasem, dotyczy możliwości współpracy w tzw. formacie normandzkim. W format ten zaangażowane są Niemcy, Francja, Rosja i Ukraina.

Rzeczniczka francuskiego MSZ powiedziała też, że publikacja poufnych listów przez stronę rosyjską naruszyła zasady dyplomatyczne. Z kolei rząd w Moskwie podkreślił, że przedstawił konkretne propozycje w sprawie konfliktu, na które państwa zachodnie nie odpowiedziały. Berlin krytykował wcześniej rosyjskie władze za chęć stworzenia wrażenia, że nie są stroną w konflikcie na wschodzie Ukrainy. Moskwa wspiera tam również militarnie prorosyjskich separatystów, ale temu zaprzecza.

(RTR, DW/dom)